ITPS alerta para necessidade de dispositivos de segurança dos veículos terem selo do Inmetro

Para marcar o mês da campanha “Maio Amarelo”, ação nacional que alerta para a segurança no trânsito, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), reforça a importância do selo do Inmetro nos dispositivos de segurança utilizados nos veículos. Itens como capacetes, pneus, cadeirinhas infantis, cilindros de GNV, dispositivos das bombas de combustível e cronotacógrafos devem seguir as normas de segurança do Inmetro.

O órgão é responsável pelos testes que garantem que os produtos atendam aos padrões rigorosos de segurança e qualidade, protegendo os usuários de possíveis acidentes e falhas nos equipamentos. Além do processo que inclui a análise documental, são feitos, também, testes físicos, que garantem o selo de conformidade, que beneficia tanto os consumidores, quanto os fabricantes, reduzindo riscos e promovendo mais segurança.

“O ITPS realiza as fiscalizações em todos esses itens rotineiramente, sempre com o objetivo de proteger a sociedade e as relações de consumo. Neste mês em que lembramos da importância da segurança no trânsito é importante adquirir itens que estejam certificados, garantindo, assim, um trânsito mais seguro”, destaca o diretor-presidente do ITPS, Kaká Andrade.

Um item que requer muita atenção é o capacete. O dispositivo passa por ensaios rigorosos em laboratório, onde são simuladas situações de desgaste e impactos em casos de quedas e acidentes. Na hora da compra, o consumidor deve ficar atento ao selo do Inmetro, que atesta que o item foi aprovado e deve estar costurado na cinta jugular, juntamente com as informações do fabricante, data de fabricação e norma técnica. “Outro item obrigatório é o selo redondo na parte externa, também do Inmetro, que precisa ser resistente ao tempo e difícil de remover”, alerta Kaká.

Já os pneus, outro item importante para a segurança nas vias, para serem aprovados e comercializados, são submetidos a uma série de avaliações que incluem testes de aderência em superfícies molhadas e secas, testes de aquaplanagem e de frenagem. Também são avaliados o desempenho de desgaste, consumo, resistência ao rolamento e estabilidade em altas velocidades. Ao adquirir o produto, o consumidor deve observar se o selo do Inmetro, bem como a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) estão adesivados no pneu. Na ENCE deve conter informações sobre o desempenho: resistência ao rolamento, aderência em pista molhada e nível de ruído.

Essas informações também são fundamentais para quem vai comprar as cadeirinhas veicular infantis. O dispositivo também passa por testes de impacto e deve conter o selo do Inmetro, além de indicações claras sobre idade e peso adequados.

Cilindros de GNV

Motoristas que utilizam cilindros de GNV devem ter atenção redobrada ao instalar ou substituir os equipamentos, em instaladoras e oficinas autorizadas pelo Inmetro. Para obter a certificação do Inmetro, o cilindro passa por inspeção visual, como corrosão ou vazamentos; teste de pressão, para verificar se está em boas condições de uso; teste de vazamento, para detectar possíveis vazamentos e análise de gases e ruídos do sistema de GNV. Para manter a validade do selo, o equipamento precisa ser avaliado periodicamente e a cada 5 anos para a requalificação do cilindro.

A mesma atenção deve ocorrer com as bombas de abastecimento nos postos de combustíveis. Ao abastecer, o motorista deve observar se na bomba consta o lacre e selo do Inmetro, que garantem as condições físicas dos componentes. Se irregular, o equipamento pode comprometer a medição correta e prejudicar o abastecimento.

Um componente importante presente nos veículos de carga e de passageiro é o cronotacógrafo. O dispositivo é obrigatório e também passa por ensaios metrológicos para receber o certificado emitido pelo ITPS, com validade de dois anos.

Foto: Ascom ITPS