ITPS alerta para riscos associados ao consumo de maionese caseira

Sem higiene e acondicionamento corretos, a maionese pode causar sintomas como náuseas, vômitos, cólicas

Muito utilizada em restaurantes e lanchonetes, a maionese caseira pode causar sérios riscos à saúde se estiver contaminada por bactérias, como a Salmonella, por exemplo. O alerta é do Instituto Tecnológico e Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão vinculado à Secretaria do Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec).

Feita, geralmente, à base de ovos crus e também composta de óleos, a maionese pode ocasionar a proliferação de microrganismos. Por ser um alimento altamente perecível, a maionese caseira, sem o acondicionamento correto, pode causar sintomas como náuseas, vômitos, cólicas abdominais e diarreia. É o que explica a microbiologista do ITPS, Ingrid Oliveira. “O armazenamento correto do condimento pode prevenir infecções graves, pois a maionese caseira deve ser mantida refrigerada e consumida em um curto período de tempo. As boas condições de armazenamento, produção e temperatura diminui tanto os riscos de contaminação quanto seu consumo, prevenindo episódios de intoxicação alimentar”, alerta a profissional, ao destacar que a maionese deve ser consumida imediatamente para reduzir os riscos.

A Salmonella é uma bactéria que pode estar presente nos ovos e, uma vez ingerida, o risco de intoxicação alimentar pode ser severa. No entanto, existem algumas práticas que podem colaborar para a perda de qualidade e corroborar para o aumento da incidência de contaminação.

“Para minimizar os riscos é preciso alguns cuidados na preparação da maionese. Em primeiro lugar, é recomendado utilizar ovos cozidos, pasteurizados ou liofilizados. Além disso, lavar bem as mãos, e todos os utensílios utilizados na preparação da maionese, é fundamental para evitar a proliferação de bactérias”, alerta.

Análises microbiológicas

As análises realizadas no Laboratório de Microbiologia do ITPS possibilitam a identificação e quantificação de microrganismos ou corpos estranhos presentes na água e em alimentos. Assim, são oferecidas ferramentas importantes e indispensáveis para atestar a qualidade de produtos em relação às condições higiênico sanitárias empregadas no processo de fabricação, produção e armazenamento, garantindo, assim, a segurança do consumo.

Serviço

Para solicitar os serviços do ITPS, é necessário buscar o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), presencialmente na Rua Vila Cristina, bairro 13 de Julho, em Aracaju; por meio do telefone (79) 3198-8811 e 99191-3042; ou do e-mail sac@itps.se.gov.br.

Foto: Ascom/ ITPS