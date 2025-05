ITPS ALERTA POPULAÇÃO PARA OS RISCOS DA ÁGUA DA CHUVA À SAÚDE APÓS FORTES TEMPORAIS NO ESTADO DE SERGIPE

Com as fortes chuvas que atingiram diversos municípios sergipanos nos últimos dias, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), alerta à população sobre os riscos do contato direto ou a ingestão de água da chuva, que pode causar doenças como hepatite A, febre tifoide e gastroenterite.

Embora muitas pessoas recorram à captação de água pluvial como alternativa em tempos de escassez, é essencial reforçar que essa água não é própria para o consumo humano, como beber, cozinhar ou tomar banho, sem passar por uma análise e tratamento adequados. A água pode conter uma série de contaminantes invisíveis a olho nu.

“A água da chuva pode ser contaminada por diversos fatores. Desde a presença de microrganismos patogênicos, como bactérias e vírus, até resíduos químicos ou fezes de animais acumuladas em telhados e calhas”, explica a microbiologista do ITPS e doutora em Biotecnologia, Rejane Batista. “Além disso, o contato com áreas alagadas aumenta o risco de contaminação por doenças infecciosas, como leptospirose, hepatite A e diarreias agudas”, reitera.

O alerta é especialmente importante em cenários de enchentes e alagamentos, como os registrados recentemente em Sergipe. Nessas situações, a água acumulada pode carregar esgoto, lixo e outros resíduos contaminantes, aumentando os riscos à saúde pública. A microbiologista também destaca a importância da análise laboratorial da água. “Muita gente acredita que, por estar limpa visualmente, a água da chuva está segura, mas isso é um engano. Para beber, cozinhar ou tomar banho, é indispensável que a água passe por tratamento adequado, como filtragem mecânica para remoção de impurezas; desinfecção com cloro ou radiação UV e análises periódicas da qualidade da água”, reforça.

O ITPS recomenda que a população não utilize a água da chuva para consumo direto sem tratamento. A orientação é buscar alternativas seguras, como o uso de água tratada fornecida pelas companhias de abastecimento, e manter a vigilância redobrada durante os períodos de chuvas intensas.

Para a análise da qualidade da água, o ITPS conta com os laboratórios de Água e Microbiologia, que realizam exames físico-químicos e microbiológicos. O atendimento é feito pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), localizado na Rua Vila Cristina, no bairro 13 de Julho, em Aracaju. O horário de funcionamento é das 7h30 às 12h30. Dúvidas e informações podem ser obtidas pelo e-mail: sac@itps.se.gov.br.

Foto: Ascom ITPS