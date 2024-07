ITPS alerta sobre cuidados com berços sem certificação do Inmetro

A escolha do berço para o bebê vai muito além da estética. É, antes de tudo, uma questão de segurança. Pensando nisso, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), alerta sobre a importância de adquirir berços certificados, que atendam aos padrões de segurança estabelecidos pelo Inmetro.

Os consumidores devem observar alguns cuidados mínimos que os berços devem ter, como ser constituído por materiais que não causam riscos de corte ou de contaminação tóxica, não apresentar espaços ou pontos de compressão que ofereçam risco de estrangulamento, sufocamento ou amputação de membros do corpo do bebê. Além disso, é essencial verificar se os espaçamentos entre a base do berço, sua lateral e suas extremidades não são superiores a 25 milímetros, e se o espaçamento das grades laterais é de até 65 milímetros.

A gerente executiva de Metrologia e Qualidade Industrial do ITPS, Maria Inêz de Almeida, destaca a importância desse cuidado. “A escolha do berço é um aspecto importante para a segurança do bebê. Ao comprar, os pais também devem estar atentos ao selo do Inmetro, informações do fabricante, manual de instrução em língua portuguesa, garantindo assim, maior segurança”, afirma Maria Inêz.

O alerta também é válido para os casos em que berço e colchão são adquiridos separadamente. Nesses casos, o consumidor deve se atentar para o manual de instruções do berço, para que o colchão atenda às especificações de altura, largura e espessura. Essas dimensões foram pensadas de forma a não permitir que haja um espaço superior a 30 milímetros entre o colchão e as laterais e suas extremidades, evitando riscos de sufocamento da criança.

O ITPS realiza cotidianamente fiscalizações em estabelecimentos para verificar se as marcas estão cumprindo a determinação. Essas ações visam garantir que os produtos disponíveis no mercado atendam aos requisitos de segurança e qualidade, protegendo assim a vida dos bebês.

Outro alerta importante é que berços com grades laterais móveis foram proibidos pelo Inmetro em 2016, com prazo final para venda até 01.02.19, já que existe a possibilidade de falhas em alguns mecanismos que podem acarretar em graves acidentes.

Roupa de cama

As roupas de cama também merecem atenção. O ideal é optar por lençóis de elástico e itens que fiquem fixos no colchão. Se as roupas estiverem muito soltas, o bebê pode se enrolar, causando acidentes graves ou fatais.

Como denunciar

Os consumidores que desejarem fazer denúncias ao ITPS podem entrar em contato pelo telefone (79) 3198-8822, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Também é possível enviar informações para o e-mail ouvidoria@itps.se.gov.br ou acessar o site do ITPS e escolher a opção Ouvidoria/SE-Ouv. As denúncias são anônimas, mas é necessário registrar um e-mail caso o consumidor queira receber o resultado das fiscalizações referentes à sua demanda.

Fonte e foto ASN