ITPS destaca riscos de comer alimentos que entram em contato com o chão

Muitas pessoas acreditam que se um alimento cair no chão e for recolhido em menos de cinco segundos, ainda pode ser consumido com segurança. Mas tal prática não é realmente segura. O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), destaca os riscos e o que realmente acontece quando o alimento entra em contato com o solo.

Ao cair no chão, o alimento pode ser contaminado instantaneamente por diversos tipos de microorganismos, como bactérias, fungos e vírus, que podem estar presentes na superfície e trazer diversos riscos à saúde. O tipo e a quantidade de microorganismos que se transferem para o alimento dependem de vários fatores, como o tempo de contato com o solo, a natureza da superfície onde ele caiu e até mesmo o tipo de alimento.

Rejane Batista, microbiologista do ITPS e doutora em Biotecnologia, ressalta que embora o tempo seja um fator, ele não é o único determinante. “O alimento pode ser contaminado imediatamente ao tocar o chão. Superfícies aparentemente limpas podem abrigar microrganismos invisíveis a olho nu, especialmente em locais onde há trânsito de pessoas ou animais”, alerta.

Tipos de alimentos

Alimentos úmidos como carnes, queijos fatiados, frutas cortadas ou fatias de pão com manteiga, são mais suscetíveis a absorver microorganismos do que alimentos secos como biscoitos. “A umidade dos alimentos facilita a adesão de micro-organismos e possíveis resíduos provenientes de calçados, poeiras e outros, tornando a contaminação ainda mais preocupante”, explica Rejane.

Riscos à saúde

O consumo de alimentos que caíram no chão pode trazer riscos à saúde, dependendo dos microrganismos presentes. “Bactérias como Salmonella, Escherichia coli e Staphylococcus aureus podem ser encontradas em superfícies contaminadas e, quando ingeridas, podem causar infecções alimentares graves”, pontua a microbiologista do ITPS.

Os sintomas de uma infecção alimentar variam de leves desconfortos gastrointestinais, a quadros mais severos como diarreia, vômitos e desidratação.

Vale a pena?

Para Rejane Santos, o ideal é evitar o consumo de qualquer alimento que tenha contato direto com o chão, independentemente do tempo. “É sempre melhor prevenir do que remediar. A exposição a microrganismos potencialmente nocivos pode ser evitada descartando o alimento e optando por um novo, especialmente em ambientes com grande circulação de pessoas ou animais”, detalha a doutora.

Serviço

O Laboratório de Microbiologia do ITPS realiza as análises necessárias para o controle da qualidade dos alimentos. Para solicitar a análise do Instituto, é necessário buscar o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) presencialmente na rua Vila Cristina, bairro 13 de Julho em Aracaju; por meio dos telefones (79) 3198-8811 e 99191-3042; ou pelo e-mail sac@itps.se.gov.br. Já para receber os recipientes e orientações de coleta, é necessário se dirigir ao SAC do ITPS.

Foto: Ascom ITPS