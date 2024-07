ITPS e Inmetro fazem calibração de medidores de energia

A ação acontece no setor de medições do instituto, instalado na Energisa

Uma equipe de pesquisadores tecnologistas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), em conjunto com fiscais do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), fazem, durante esta semana, a calibração de verificadores dos medidores de energia no estado. A ação acontece no setor de medições do instituto, instalado na Energisa, até esta sexta-feira, 5.

A equipe de pesquisadores tecnologistas do Inmetro está realizando a calibração dos equipamentos da bancada que verifica os medidores de energia instalados nas residências e demais estabelecimentos e instituições. O objetivo é garantir a precisão e a confiabilidade das medições.

A calibração envolve exames visuais e testes em bancada, garantindo que o medidor esteja sendo verificado corretamente. “Nosso trabalho aqui, especificamente nesta semana, é garantir que a bancada esteja funcionando corretamente. Para isso, trazemos um padrão, que é um equipamento confiável, e comparamos a medição desse padrão com a da bancada em várias posições”, detalha o pesquisador tecnólogo do Inmetro Márcio Dezan.

Até o momento, os resultados parciais indicam que as bancadas do Instituto estão funcionando corretamente. “O resultado final será um certificado, que será emitido por nós e enviado ao ITPS e à Energisa, contendo os resultados das medições realizadas”, informou Dezan, ao reforçar que o mais importante no processo é a segurança para os consumidores sergipanos.

“A população pode ficar tranquila de que, quando há uma dúvida em relação ao medidor, ele é trazido para ser testado nessa bancada, que está funcionando corretamente”, assegura.

O coordenador do Centro de Engenharia de Medição da Energisa, Marco Flôres, explica que em caso dúvidas quanto ao consumo do medidor, o consumidor deverá entrar em contato com a Energisa, para que uma equipe da concessionária se desloque até o local. “Se essa dúvida persistir, o medidor é retirado, colocado dentro do invólucro plástico, lacrado na presença do cliente e trazido para cá, para o nosso laboratório”, detalha.

Na presença dos agentes do ITPS, que atua há quase 18 anos em parceria com a Energisa, o consumidor é recebido e todo o processo é explicado. O medidor é colocado na bancada onde são feitos os testes iniciais, e o consumidor já sai da empresa com o laudo explicando se o medidor está aprovado ou não. Caso o medidor seja reprovado, a Energisa providenciará o refaturamento das faturas, conforme enfatizado no processo.

A longa parceria com o ITPS é vista como positiva para a Energisa, que utiliza somente medidores aprovados pelo Inmetro. “O ITPS é um órgão totalmente imparcial”, concluiu Flôres, reforçando a confiança e transparência no processo de verificação dos medidores de energia.

A gerente executiva de Metrologia e Qualidade Industrial do ITPS, Maria Inêz de Almeida, destacou a importância da precisão das medições de energia elétrica. “A parceria entre o ITPS e a Energisa tem sido fundamental para garantir a transparência e a confiança dos consumidores sergipanos. Este processo de calibração é importante para que possamos certificar a exatidão das medições e, assim, garantir que os consumidores paguem apenas pelo que realmente consomem”, afirmou Maria Inêz.

Foto: Gabriel Ribeiro

