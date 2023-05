ITPS faz alerta para compras de presente do Dia das Mães

Produtos elétricos são os mais procurados. Consumidor precisa prestar atenção se o item escolhido tem o selo de Identificação Inmetro

Com a chegada de uma das datas mais celebradas, o Dia das Mães, a procura por produtos cresce, mas a atenção para a hora da compra deve ser redobrada. Para não ter prejuízos na hora da escolha do presente, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), alerta para que os consumidores observem se o item escolhido tem o selo de Identificação do Inmetro na embalagem, o que garante a segurança do consumidor.

Roupas e produtos de cama, mesa e banho apresentam um aumento significativo neste período. Nos itens é importante observar se há presença da etiqueta têxtil com informações sobre a composição e os cuidados de conservação dos produtos.

O ITPS realiza periodicamente fiscalização em produtos têxteis, percorrendo em lojas de pequeno, médio e grande porte para verificar se as mercadorias colocadas à venda seguem as normas obrigatórias exigidas pelo Inmetro. O ITPS separou algumas das informações que devem constar na etiqueta de produtos têxteis, a exemplo de roupas, travesseiros, colchões, almofadas, toalhas, entre outros.

Anexada de forma obrigatória, a etiqueta deve sempre estar à vista do consumidor, porém ela pode ter diferentes formatos como selo, rótulo, decalque, carimbo, estampagem ou outra maneira similar. A etiqueta deve trazer informações em português sobre o fabricante ou importador (incluindo nome, razão social ou marca, CNPJ e país de origem), composição têxtil, indicação do tamanho e símbolos de cuidados para a conservação.

“É preciso verificar se na etiqueta consta todas as informações necessárias para atestar que o produto é seguro. É importante que a compra seja feita somente no mercado formal para evitar produtos falsificados ou com informações incorretas na etiqueta”, alerta Kaká Andrade, diretor-presidente do ITPS.

Kaká Andrade indica ainda que os consumidores não cortem as etiquetas dos produtos. “Quando o consumidor corta a etiqueta, ele perde a garantia, caso precise trocar ou reclamar, pois são as informações da etiqueta que vão auxiliar os órgãos de defesa do consumidor no rastreio do produto e identificação da sua origem”, recomenda.

O presidente do ITPS lembra ainda que o consumidor deve evitar o comércio informal, pois esses produtos não são submetidos a testes de qualidade. Souza explica que existem vários selos que classificam os produtos elétricos.

Alguns eletrodomésticos, como aspiradores de pó, secador de cabelo, liquidificador, exibem também um selo ruído do Inmetro que informa a potência sonora do aparelho. Essa informação é classificada de A a E, possibilitando que se compre um produto mais silencioso.

Denúncias

Para fazer uma denuncia junto ao ITPS, o consumidor pode entrar em contato por meio do telefone (79) 99191-3042, no horário das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. Também é possível enviar as informações para o e-mail ouvidoria@itps.se.gov.br ou acessar o site www.itps.se.gov.br e escolher a opção Ouvidoria/SE-Ouv.

A denúncia é anônima, mas é preciso que o consumidor registre um e-mail, caso deseje receber o resultado das fiscalizações referentes à sua demanda.

Foto: Arthuro Paganini

Por Eliene Andrade