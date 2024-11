ITPS Sergipe intensifica a fiscalização de taxímetros no estado

O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), intensifica a fiscalização de taxímetros no estado.

A ação tem como objetivo assegurar que a cobrança pelos serviços de táxi seja justa e confiável para taxistas e passageiros, promovendo a transparência no uso dos equipamentos.

A verificação dos taxímetros é obrigatória e deve ser realizada antes do vencimento do certificado emitido após cada aferição. Essa medida é exigida para os taxistas de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Lagarto, pois evita erros de cobrança e reforça a confiança no serviço prestado.

Orientações aos taxistas

A gerente executiva de Metrologia e Qualidade Industrial do ITPS, Maria Inêz de Almeida Machado, destaca a importância do cumprimento dos prazos para a verificação dos taxímetros. “Os proprietários devem observar a data de vencimento no certificado. Antes disso, é necessário gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) pelo site do ITPS e realizar o pagamento da taxa de serviço”, explica.

No dia e horário agendados, os taxistas devem se dirigir à pista de verificação localizada na Avenida Padre Arnóbio de Melo com Silvério Fontes, no bairro Aeroporto, em Aracaju. É necessário apresentar:

– Comprovantes de pagamento da GRU;

– Comprovante de residência do proprietário do veículo;

– Último certificado de verificação;

– Guia de encaminhamento do órgão de trânsito.

Após aprovação, o taxímetro recebe uma marca de verificação conforme as normas do Inmetro e um certificado com validade de um ano, que deve ser mantido no veículo.

Cumprimento das normas do Inmetro

O diretor-presidente do ITPS, Kaká Andrade, reforça que a verificação é obrigatória e atende às determinações do Inmetro. “Sempre que um taxímetro passar por reparos ou for instalado em um novo veículo, é indispensável realizar uma nova aferição. Após isso, o equipamento será lacrado e receberá um novo certificado de verificação”, enfatiza.

Agendamento e informações

O agendamento pode ser feito pelo Portal de Serviços do Inmetro nos Estados (PSIE), acessível no site do ITPS, ou presencialmente no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), localizado na Rua Vila Cristina, bairro 13 de Julho, em Aracaju. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (79) 3198-8811 e 99191-3042, ou pelo e-mail sac@itps.se.gov.br.

