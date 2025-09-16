ITPS leva informações do Inmetro a municípios e aproxima órgão da população

O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Inmetro em Sergipe, tem levado a diversos municípios sergipanos informações sobre a atuação do Inmetro, esclarecendo dúvidas, orientando consumidores e fornecedores e aproximando o órgão da população. As ações, que têm a missão de assegurar a confiança nas relações de consumo, promover a qualidade e a segurança de produtos e serviços, ocorrem por meio do programa itinerante ‘Sergipe é aqui’, do Governo do Estado, que já percorreu 57, dos 75 municípios sergipanos.

Fiscais e representantes do órgão são enviados aos municípios para, além de fiscalizar, orientar a população sobre cuidados na hora de comprar produtos, conferir pesos, medidas e selos de certificação. Para o presidente do ITPS, Kaká Andrade, o Sergipe é aqui é uma oportunidade de mostrar à população que a atuação do Inmetro está presente no dia a dia de todos os sergipanos, muitas vezes de forma imperceptível, mas essencial para garantir a justiça nas relações de consumo.

“Muitas vezes, a população e os comerciantes do interior desconhecem os serviços prestados pelo Inmetro, que impactam diretamente o dia a dia: desde a verificação de balanças em feiras livres até a fiscalização de bombas de combustíveis e certificação de produtos”, explica o presidente do ITPS, Kaká Andrade.

O Inmetro atua para coibir fraudes e proteger consumidores e comerciantes de práticas desleais. Por isso, as ações presenciais nos municípios fortalecem a confiança da sociedade na atuação do órgão no combate à ilegalidade. Com a iniciativa e com o apoio do Governo de Sergipe, os consumidores têm acesso à informação, possibilitando que façam escolhas mais seguras e conscientes.

Durante as edições do programa, o Instituto faz demonstrações práticas do impacto da atuação do Inmetro no cotidiano da população. Produtos como: panela de pressão, balança, medidor de pressão arterial, alimentos, entre outros, são exemplos de itens que fazem parte das demonstrações. Uma forma didática de orientar o cidadão sobre a importância de adquirir um produto seguro e que atenda às normas estabelecidas pelo Inmetro.

“Levar as ações do Inmetro aos municípios sergipanos através do Sergipe é aqui fortalece a cidadania, garante mais segurança ao consumidor e promove relações de consumo mais equilibradas em todo o estado”, diz Kaká Andrade, ao ressaltar que consumidores e comerciantes são os maiores beneficiados com as orientações recebidas.

ITPS e Inmetro

O ITPS é um órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência.

Foto: Ascom ITPS