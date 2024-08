ITPS notifica restaurantes e padarias na capital e no interior do estado por irregularidades em balanças

O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), notificou quatro padarias e restaurantes por irregularidades nas balanças durante a operação especial entre os dias 15 e 31 de julho em todo o país. Os resultados foram divulgados pelo ITPS nesta quinta-feira, 1º.

Os agentes fiscais do ITPS percorreram padarias e restaurantes em nove municípios de Sergipe: Aracaju, Propriá, Itabaiana, Feira Nova, Cumbe, Riachuelo, Santa Rosa de Lima, Estância e Lagarto. No total, mais de 70 estabelecimentos foram fiscalizados.

As irregularidades encontradas nas balanças notificadas incluíam erros de medição acima do permitido pelo Inmetro, resultando em pesos incorretos que prejudicavam os consumidores. Além disso, algumas balanças apresentavam erros de medição superiores ao máximo admissível em serviço. Ao todo, 155 balanças foram verificadas durante a operação.

“A fiscalização das balanças é fundamental para garantir que os consumidores recebam a quantidade exata de produto pelo qual estão pagando. Encontramos alguns casos de erros de medição que vão além do permitido, e é nossa missão assegurar a conformidade desses equipamentos com os padrões estabelecidos pelo Inmetro,” afirmou a diretora técnica do ITPS, Lúcia Calumby.

As balanças devem ser verificadas anualmente pelo ITPS e possuir o selo do Inmetro, a tarjeta de identificação de modelo e o lacre, assegurando que estão em conformidade com as normas de qualidade e precisão estabelecidas pelo órgão regulador. O selo do Inmetro é um indicativo de que o equipamento passou por testes rigorosos, garantindo a confiabilidade e precisão nas medições.

O ITPS continuará realizando fiscalizações periódicas em todo o estado, visando coibir o uso de balanças ilegais e garantir a confiabilidade das transações comerciais. “A população também pode contribuir denunciando casos de irregularidades no ITPS por meio dos canais de atendimento da ouvidoria, promovendo, assim, a defesa dos seus direitos como consumidores”, conclui a diretora.

Os consumidores que desejarem fazer denúncias ao ITPS podem entrar em contato pelo telefone (79) 3198-8822, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Também é possível enviar informações para o e-mail ouvidoria@itps.se.gov.br ou acessar o site do ITPS e escolher a opção Ouvidoria/SE-Ouv. As denúncias são anônimas, mas é necessário registrar um e-mail caso o consumidor queira receber o resultado das fiscalizações referentes à demanda.

Fonte e foto ITPS