ITPS orienta sobre as compras de presentes do Dia dos Pais

Com a aproximação do Dia dos Pais, a demanda por presentes aumenta. Nesse período, é fundamental que os consumidores tomem precauções ao realizar suas compras para evitar possíveis problemas. O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), alerta para a importância de verificar se o produto escolhido possui as informações obrigatórias do Inmetro, garantindo, assim, a segurança do consumidor.

Para quem deseja presentear com televisores, frigobares ou adegas, é importante estar atento à Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence), que informa sobre o consumo energético do produto. Dessa forma, ao comprar um novo produto deve-se considerar também a eficiência energética. A Ence possui uma escala colorida de A a G, com uma seta preta indicando o nível de eficiência energética do aparelho. Um eletrodoméstico classificado com a letra A é mais eficiente e consome menos energia do que um classificado com a letra G.

No caso de barbeadores elétricos e máquinas de corte de cabelo, o ITPS alerta que é necessário constar o selo do Inmetro tanto na embalagem quanto no produto. O selo é um indicativo de que o produto possui aprovação em requisitos relacionados à segurança, incluindo testes de estabilidade, validação da potência, proteção contra choque elétrico, inflamabilidade, elevação de temperatura interna, resistência mecânica e outros ensaios.

Para aqueles que estão à procura de presentear com roupas, a presença da etiqueta têxtil é essencial. Esta etiqueta fornece informações sobre a composição do produto e os cuidados necessários para sua conservação. As informações na etiqueta devem estar em língua portuguesa e incluir dados do fabricante ou importador, nome, razão social ou marca, CNPJ, país de origem, composição têxtil, tamanho indicado e instruções de conservação.

A gerente de qualidade e produtos certificados do ITPS, Marleide Batista, ressalta a importância da verificação da etiqueta na hora da compra. “É importante que as aquisições sejam feitas apenas em estabelecimentos formais, a fim de evitar produtos com informações incorretas na etiqueta, para que não causem danos ao consumidor”, alerta. Ela destaca ainda que um item sem a etiqueta contendo os alertas de modo de lavagem e temperatura para utilização do ferro elétrico pode danificar a mercadoria.

No que concerne a perfumes e cosméticos, que são produtos pré-embalados, é essencial ler o rótulo da embalagem, que deve trazer detalhes sobre o peso final do produto. “Nas compras online, o consumidor deve redobrar a atenção, optando por sites seguros e de boa reputação, e é sempre aconselhável exigir a nota fiscal de compra”, orienta a coordenadora do Laboratório de Produtos Pré-Medidos do ITPS, Abigail Vieira.

O diretor-presidente do ITPS, Denisson Salustiano, conclui que, seguindo essas dicas do ITPS, os consumidores podem utilizar seus produtos com confiança. “Ao escolher presentes para o Dia dos Pais, é importante garantir não apenas a satisfação dos entes queridos, mas também a segurança e a qualidade dos produtos adquiridos”, finaliza.

Os consumidores que desejarem fazer denúncias ao ITPS podem entrar em contato pelo telefone (79) 3198-8822, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Também é possível enviar informações para o e-mail ouvidoria@itps.se.gov.br ou acessar o site do ITPS e escolher a opção Ouvidoria/SE-Ouv. As denúncias são anônimas, mas é necessário registrar um e-mail caso o consumidor queira receber o resultado das fiscalizações referentes à demanda.

