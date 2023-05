IV Fórum Nacional de Música Nordestina promove encontro entre artistas e fãs

A emoção tomou conta do Teatro Tobias Barreto na última segunda-feira, 15, durante a realização do IV Fórum Nacional de Música Nordestina, promovido pelo Governo de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap). O evento reuniu músicos, produtores, pesquisadores e amantes da cultura nordestina para celebrar a riqueza e a diversidade da música produzida na região. Com homenagens aos artistas Elba Ramalho, Joésia Ramos, Karmen Korreia e o grupo Skama de Peixe, a edição deste ano teve destaque para a participação feminina no forró e na música nordestina.

Antes mesmo do início da ação, o grupo de quadrilha junina Pioneiros da Roça recepcionou o público. Em seguida, abrindo a noite de homenagens, o cantor Sergival declamou a letra da sua música “Notícias do Nordeste”.

Sob aplausos, o público recebeu os homenageados: a alagoana Karmem Korreia, em reconhecimento à sua dedicação ao forró de raiz; a sergipana Joésia Ramos, pelo conjunto musical de sua obra a serviço da consolidação da cultura sergipana; e o grupo Skama de Peixe, de Roraima, pelos anos dedicados ao forró. Cada um dos artistas, acompanhados da Orquestra Sanfônica de Aracaju, cantou grandes sucessos do forró e recebeu o certificado.

Após a execução do Hino Nacional, foi composta a mesa do dispositivo, formada pelas autoridades: o Governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, a primeira-dama de Sergipe, Érica Mitidieri, a deputada estadual Maisa Mitidieri, a cantora Elba Ramalho, Luciano Correia, representando o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, a presidente da Funcap, Antônia Amorosa, o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Ricardo Vasconcelos, o secretário de estado da Casa Civil, Jorginho Araújo, o presidente do Conselho Estadual de Cultura, Igor Albuquerque, e Lúcio Prado Dias, representando a Academia Sergipana de Letras.

Em seu discurso, abrindo a mesa, a presidente da Funcap, Antônia Amorosa, destacou a importância da cantora Elba Ramalho para a expansão da cultura nordestina. “Mais que uma artista completa, Elba é inaugural, pois ela consegue inspirar outros artistas a seguir sua trajetória. Não se trata de uma cantora que leva apenas a obra dela, mas, em sua humildade, de outros artistas, através de sua voz. Elba sempre esteve presente nos nossos festejos, porque o povo de Sergipe ama sua obra. Obrigada, Elba”, disse.

Em reconhecimento à sua participação em mais de três décadas nos principais eventos relacionados aos festejos juninos de Sergipe, Elba Ramalho recebeu das mãos do vereador e presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Ricardo Vasconcelos, o título de cidadania aracajuana, proposto pelo vereador Nitinho Vitale, e de cidadania sergipana, concedido pela deputada estadual Maisa Mitidieri.

Emocionada, Elba Ramalho agradeceu aos presentes pelo carinho e reconhecimento. “Para mim é uma honra e uma alegria enorme estar aqui hoje. Sempre estive presente no São João, e por anos e anos eu encerrei essa festa no estado. Tenho muito orgulho de ser nordestina, porque para mim quanto mais regional, mais universal. Obrigada por me acolherem como cidadã nesta terra, espero que eu possa retribuir com minha arte e com minha alegria, porque alegria é o princípio da vida”, afirmou a artista, encerrando sua fala com sua interpretação da música “Gostoso Demais”, de Dominguinhos.

Em diálogo aberto com o público, Elba falou ainda sobre a importância da música em sua vida, sua trajetória artística, composições e influências, e também emocionou o público com seu grande sucesso “De Volta Pro Aconchego”. Um momento incrível que ficará na memória de todos os presentes.

“Nesta quarta edição do Fórum, discutimos tantas questões importantes como a cultura e a arte, e neste com um tema relevante que é a participação da mulher nos nossos festejos juninos. Hoje foi uma noite mágica. O que vimos aqui foi uma expressão cultural do nosso povo nordestino, através das pessoas homenageadas, expressando sua arte. Um momento, sem dúvidas, inesquecível, que tivemos o prazer e a honra de testemunhar”, enfatizou o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri.

A programação completa foi transmitida ao vivo pela Aperipê TV e pode ser acessada na íntegra através do canal oficial do YouTube (@aperipetv). O Fórum segue nesta terça-feira, dia 16 de maio, às 19h, com uma roda de conversa sobre “A importância da artista feminina na construção do forró em Sergipe e no Brasil”, realizada no auditório da Biblioteca Pública Epiphanio Dória.

Foto: Ascom/Funcap