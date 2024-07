IX CAMPEONATO BRASILEIRO DE QUADRILHAS JUNINAS COMEÇA NESTA SEXTA NO GINÁSIO DE ESPORTES CONSTÂNCIO VIEIRA

O IX Campeonato de Quadrilhas Juninas começa nesta sexta-feira (26), e segue até o dia 28 de julho, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju.

A entrada é gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições beneficentes.

Entre as 16 federações estaduais filiadas à Confederação Nacional de Quadrilhas Juninas (Conaqj), Sergipe é o segundo estado do Nordeste que sedia a competição.

A eliminatória que escolherá as duas quadrilhas que representarão Sergipe no Campeonato, acontece sexta-feira, a partir das 20h. Participam da disputa as quadrilhas: Balanço do Nordeste, Rala Rala, Unidos Em Asa Branca, Pioneiros da Roça, Raio da Silibrina, Amor Caipira. A campeã e a vice sergipanas representarão o estado na competição, com a vice abrindo as apresentações do sábado (27), às 18hh30 e a campeã encerrando o evento no domingo, dia 28. O evento é promovido pela Conaqj, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

Além de valorizar a cultura e tradições locais, o Campeonato de Quadrilhas Juninas tem um impacto significativo no turismo, atraindo visitantes interessados em vivenciar esta tradição típica do Nordeste, assim com promove a geração de empregos e oportunidades, pois a rede hoteleira registra mais ocupações, assim como bares e restaurantes observam um aumento considerável no fluxo de clientes. Ambos se beneficiando com a movimentação econômica expressiva.

A expectativa é de que o IX Campeonato de Quadrilhas Juninas atraia mais de 1.500 competidores de todo o Brasil. Além de Sergipe, que por ser o estado anfitrião terá o privilégio de levar duas quadrilhas representantes para a grande final, outros 16 estados serão representados na competição. São eles: Roraima, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Tocantins, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Maranhão. O grupo campeão receberá o prêmio de R$ 25 mil, enquanto o vice-campeão leva R$ 15 mil, e o terceiro colocado, R$ 10 mil.

Com informações do Governo de Sergipe

Foto: Igor Matias