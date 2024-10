JA Empreendimentos será responsável pela montagem da estrutura do Réveillon VIDAM

Pouco mais de dois meses separam os sergipanos e turistas de vivenciarem uma das maiores festas da virada de ano do país, o Réveillon VIDAM Hotel Aracaju 2025! A festa acontece na última noite do ano, 31 de dezembro, no VIDAM Náutico Clube & Praias – localizado em Itaporanga d’ajuda (SE), com sistema all inclusive e três atrações nacionais.

Neste ano, a JA Empreendimentos, empresa sergipana liderada pelos empresários Augusto Celestino Oliveira (Seu Augusto) e Augusto Oliveira Neto, será a responsável pela montagem de toda a estrutura da festa, como um imenso e confortável camarote, pórtico de entrada, camarins dos artistas e um grandioso palco, que traz um projeto diferenciado, futurista e pensando para oferecer total segurança aos artistas e ao público. Com certeza, um atrativo a mais para quem vai marcar presença!

O trabalho de montagem terá início nas primeiras semanas de novembro e toda a estrutura será entregue, já vistoriada pelos órgãos competentes. Depois, é só aguardar a noite mais esperada do ano e curtir os shows de Bell Marques, Gusttavo Lima e Tom Kray (Tomate), que vão se revezar no palco até o dia amanhecer.

Sobre JA Empreendimentos

Sempre seguindo o seu slogan Excelência e Qualidade, a JA Empreendimentos atua com a locação de equipamentos e montagem de palco para aniversários, formaturas, casamentos e shows em geral, além de camarotes. A empresa disponibiliza uma grande variedade de tipos de palcos, em diversos tamanhos, com estruturas consideradas mais simples ou mais complexas, com tablados e até coberturas.

Foto assessoria – Por Osanilde Oliveira