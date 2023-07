Jal Construções visita o ex-governador Belivaldo Chagas em Simão Dias

O empresário do município de Tomar do Geru e presidente municipal do PSD, Jal Construções, visitou na manhã desta sexta-feira (7), o ex-governador e presidente estadual do PSD, Belivaldo Chagas, em sua residência em Simão Dias.

Ao lado das vereadoras Nena Marques e Leide da Silva, ambas do PSD, Jal se deslocou para o município para conceder entrevista ao programa Cidade Notícias, na Cidade 99, com apresentação do radialista JC, e aproveitou a oportunidade para visitar o ex-gestor estadual para dialogar sobre o fortalecimento do partido.

Recentemente, Jal assumiu o comando do partido em Tomar Geru em ato prestigiado por Belivaldo Chagas.

ASCOM – Jal Construções