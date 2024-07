Japaratuba será a 31ª cidade a receber a caravana do programa ‘Sergipe é aqui’

Na próxima quinta-feira, 25, toda a estrutura itinerante do Governo de Sergipe estará na região do Vale do Cotinguiba

Conhecida internacionalmente por suas manifestações artísticas, como o folclore e o artesanato, que é considerado uma tradição familiar através da produção de telas, rendas, redes de pesca, tricôs, rendendê e tecelagem, a cidade de Japaratuba, localizada no leste sergipano, será simbolicamente a capital administrativa de Sergipe por um dia. Na próxima quinta-feira, 25, os mais de 16 mil habitantes do município e povoados da região poderão usufruir dos atendimentos e serviços disponibilizados pelo programa ‘Sergipe é aqui’.

Por meio de uma estrutura itinerante montada no entorno da Escola Municipal Emilliano Nunes de Moura e na sede da prefeitura municipal, no centro da cidade, o Governo de Sergipe vai disponibilizar serviços como castração de animais domésticos; atendimentos para proteção ao consumidor (Procon); doação e cadastro para o banco de medula óssea; emissão de documentos como RG, CPF e renovação da CNH; exames médicos e odontológicos; orientações jurídicas, com a Defensoria Pública; oficina de segurança alimentar, recadastramento da tarifa rural e até testes de DNA. O governo itinerante estará atendendo a população das 8 horas às 16h.

Para o secretário executivo da Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), André Clementino, o objetivo central do programa é possibilitar o atendimento do maior número de pessoas, com serviços importantes que ampliam o acesso à cidadania e oferecem bem-estar aos moradores. “Estamos nos últimos preparativos junto à prefeitura de Japaratuba para realizarmos mais uma edição do ‘Sergipe é aqui’ e entregarmos mais um dia de atendimentos humanizados para todos os moradores da região”, destacou ele.

Segundo a prefeita de Japaratuba, Lara Moura, a cidade vem se preparando com toda dedicação para receber a edição do ‘Sergipe é aqui’, principalmente através de divulgações em veículos de som, já que, para ela, é importante mobilizar o maior número de pessoas para terem acesso aos atendimentos ofertados. “Nós queremos que todos da nossa cidade consigam usufruir dos atendimentos que o programa está trazendo para Japaratuba. Estamos muito ansiosos para receber essa edição”, finalizou ela.

Ao longo de 30 edições, o programa Sergipe é aqui já realizou mais de 140 mil atendimentos, em municípios de diversas regiões do estado, aproximando cada vez mais a gestão da população, humanizando atendimentos, acolhendo importantes demandas locais e anunciando investimentos que deixam como legado a melhoria da qualidade de vida da população.

Foto: Luiz Henrique Bugia / Ascom SECC