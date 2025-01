Jeane da Farmácia toma posse para segundo mandato focado no progresso de Aparecida

A prefeita reeleita de Nossa Senhora Aparecida, Jeane da Farmácia, tomou posse na noite da quarta-feira, 01, para seu segundo mandato em uma cerimônia que reuniu autoridades, amigos, familiares, lideranças políticas em um momento de celebração e compromisso com o futuro da Capital da Fé. O ato foi marcado pela renovação do compromisso da prefeita com o trabalho árduo e a dedicação em prol da cidade.

Em seu discurso, Jeane da Farmácia fez questão de expressar sua gratidão pela confiança que a população depositou nela, destacando que, com fé, esperança e muito trabalho, dará continuidade ao seu projeto de governo. A prefeita enfatizou a importância da colaboração de todos para que os avanços já conquistados sejam mantidos e novos desafios sejam superados.

“Com fé e esperança, iniciamos este novo ciclo. Agradeço a todos pela confiança em meu trabalho e, com humildade, peço a Deus sabedoria para continuar trabalhando incansavelmente em prol de nossa cidade. Vamos juntos, com muito trabalho, transformar nossa cidade em um lugar ainda melhor para viver!” afirmou Jeane da Farmácia, em seu discurso na Câmara de Vereadores.

“Quero fazer um convite aos vereadores para juntos, unidos em um só propósito, trabalhar por nosso povo. Agora nosso partido é a população e estou estendendo as mãos para melhor servir os aparecidenses”, enfatizou Jeane.

A reeleição de Jeane da Farmácia é fruto de um trabalho dedicado à melhoria da saúde, educação, infraestrutura e qualidade de vida da população. A prefeita comprometeu-se a continuar com ações concretas e eficientes, focando em resultados e na satisfação dos cidadãos.

Ela também destacou que o trabalho não será apenas do poder público, mas de toda a comunidade, que deve continuar participando e contribuindo para o crescimento da cidade. “O trabalho de todos é fundamental para alcançarmos um futuro próspero e de oportunidades para nossa gente”, afirmou.

Por Ascom.