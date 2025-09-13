Jeferson Andrade participa da 10ª edição do Moda Mix em Itabaianinha

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Jeferson Andrade, participou nesta sexta-feira (12) da 10ª edição do Moda Mix, em Itabaianinha, considerado uma das principais vitrines do setor têxtil do estado. O evento estimula a economia local, gera empregos e valoriza o trabalho dos empreendedores da região.

A iniciativa contou com apoio da Prefeitura de Itabaianinha, sob gestão do prefeito Eraldo do Frigorífico, do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, e do Sebrae. Durante a visita, o parlamentar esteve acompanhado do deputado Kaká Santos, com quem percorreu estandes e conversou com empresários e expositores.

O deputado Jeferson Andrade destacou a importância do evento para o fortalecimento do setor produtivo local:

O Moda Mix é um exemplo de como o empreendedorismo pode transformar a realidade das pessoas. Aqui vemos geração de emprego, fortalecimento da economia e valorização do talento dos sergipanos. É uma iniciativa que merece todo o apoio e reconhecimento, afirmou.

Texto e foto assessoria