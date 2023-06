Jimmy London desembarca em Aracaju com show Matanza Ritual no dia 6 de julho

Formada por um time de estrelas do rock nacional do porte de Jimmy London (vocal), Antônio Araújo (guitarra), Felipe Andreoli (baixo) e Amílcar Christofáro (bateria), o show Matanza Ritual chega a Sergipe e acontece no Iate Clube, em Aracaju no dia 6 de julho, a partir das 20h (abertura dos portões).

Jimmy London é o vocalista da banda de country-hardcore Matanza Ritual, e ex- vocalista da extinta Matanza. O artista tem participações nos principais festivais do país, como Rock In Rio e Lollapalooza. Ao longo de sua carreira já conquistou diversos prêmios, como o de Melhor disco e Melhor show do ano segundo o jornal O Globo. Também se arrisca fora dos palcos, como ator e apresentador de transmissões de festivais para a Rede Globo.

Jimmy London enfatiza: “O Ritual nasceu porque a necessidade de expurgar nossos demônios nunca morre. Cada show é um exorcismo das merdas que passamos no dia-a-dia, e a gente usa a arte pra vomitar tudo de ruim e sair suado, feliz e cansado”, comenta o cantor que contabiliza aproximadamente 300 mil ouvintes mensais no Spotify.

Ele ainda complementa: “Nossa ideia não é formar uma banda, nem mesmo um projeto. Queremos criar uma celebração, reviver aquele ‘ritual insano’ que acontecia nos shows do Matanza. Para isso convocamos os melhores dentre os melhores músicos do país para serem os monges da loucura toda”, diz.

O evento conta com único setor no espaço e os ingressos estão disponíveis a partir de R$60, on-line no site na Bilheteria Digital.

Link de vendas: https://www.bilheteriadigital.com/matanza-ritual-turne-2023-aracaju-06-de-julho

Texto e foto Felipe Martins