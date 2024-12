João Ventura apresenta “Especial de Natal João Ventura: Emoções” no Teatro Atheneu

Na quinta-feira, 26 de dezembro, às 20h, o tradicional Teatro Atheneu será palco de uma noite mágica e inesquecível com o espetáculo “Especial de Natal João Ventura: Emoções”. Em uma apresentação única.

João Ventura, um dos maiores expoentes da nova Música Popular Brasileira, promete encantar o público aracajuano com sua voz e o seu talento incomparável ao piano.

Mais do que um show, esta será uma experiência sensorial.

João Ventura convida o público a uma jornada pelas memórias e emoções despertadas pelas canções de Roberto Carlos, o eterno “Rei” da música brasileira. Com um repertório que inclui clássicos como “Amigo”, “Detalhes”, “Emoções”, “Como Vai Você” e “Outra Vez”, belas canções de Natal e os conhecidos Contrapontos, o artista transformará o palco em um cenário de pura conexão, nostalgia e magia natalina. A intimidade do piano e a profundidade da interpretação de João Ventura criam um ambiente acolhedor e imersivo, onde cada nota e cada palavra ganham vida e significado.

Uma celebração da música que transcende gerações, capaz de reunir famílias e amigos em um momento único de união e encanto.

Reconhecido internacionalmente, João Ventura já emocionou plateias ao redor do mundo.

Descoberto por Madonna durante sua turnê europeia com o projeto Contraponto, que combina música erudita e MPB, ele foi convidado pela musa do pop para se apresentar no prestigioso Metropolitan, em Nova York.

Agora, o artista retorna à sua terra natal com um espetáculo cuidadosamente planejado para oferecer ao público aracajuano uma vivência artística inesquecível.

Ingressos:

Inteira: R$150

Meia: R$75

Social: R$120 + 1kg de alimento

Pontos de venda: Na bilheteria do Teatro Atheneu (de terça à sexta, das 12h até às 17h) e pelo Sympla que pode ser acessado no link da bio do Instagram @joaoventura e @nossodomproducoes.

Permita-se vivenciar grandes emoções nesta noite especial. Venha celebrar o Natal com música da mais alta qualidade e com a sensibilidade única de João Ventura!

A Produção do show tem a assinatura do Nosso Dom Produções.

Serviço:

O quê: Especial de Natal João Ventura: Emoções

Quando: Quinta-feira, 26 de dezembro, às 20h

Onde: Teatro Atheneu R. Vila Cristina, 367, no bairro São José.

Texto e foto assessoria