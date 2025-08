Joaquim da Janelinha destaca início das aulas para pessoas em situação de rua no Centro Pop

Durante a sessão desta quarta-feira, 6, na Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Joaquim da Janelinha celebrou um momento histórico para a educação da capital: o início das aulas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), voltada para pessoas em situação de rua, no Centro Pop. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal da Educação (Semed) e a Secretaria da Assistência Social (Semfas).

Na tribuna, Joaquim exibiu um vídeo emocionante com depoimentos de alunos que já iniciaram as atividades, destacando a importância da ação para a reconstrução de trajetórias de vida. Um dos participantes, João Carlos, de 52 anos, relatou com entusiasmo o retorno à sala de aula após duas décadas afastado: “Graças a Deus e a essa oportunidade, estou aprendendo muitas coisas que eu tinha esquecido”.

“São 25 homens e mulheres que agora voltam a sonhar com o futuro por meio da educação. É conhecimento sendo entregue a quem mais precisa. E conhecimento ninguém tira da gente”, afirmou o vereador.

Ele ainda fez questão de parabenizar a secretária de Educação, Edna Amorim, e a secretária de Assistência Social, Simone Valadares, pelo empenho em promover a inclusão por meio da educação. “Essa é uma atitude digna. Um projeto que começou no Centro Pop, mas que já caminha para ganhar estrutura e crescer ainda mais. A educação não tem hora, não tem lugar, ela é para todos”, reforçou.

Durante o pronunciamento, Joaquim também mencionou o projeto de concessão do título de cidadã aracajuana à professora Edna Amorim, protocolado nesta semana na Câmara. “É uma justa homenagem a quem tem feito um trabalho transformador em nossa cidade”, concluiu.

Por Monique Costa – Foto: Luanna Pinheiro