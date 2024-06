Joaquim da Janelinha volta a reivindicar sobre reabertura do Banese

O vereador Joaquim da Janelinha (PDT) voltou a reivindicar em sessão ordinária, na manhã desta quarta-feira, 5, sobre o retorno do Banco do Estado de Sergipe – Banese, do conjunto Augusto Franco. Para o parlamentar, a preocupação dos moradores é efetiva, onde ele ainda ressaltou o Augusto Franco ser o maior conjunto habitacional de Aracaju.

“Foi aprovado em votação única um requerimento nosso, propondo a previsão para reabertura da agência no ano passado; chegamos a ir, eu e o vereador Nitinho, até o presidente Marcos Queiroz, que a época havia assumido a pasta, e nos foi informado que existia sim um pedido pessoal do governo do estado para a reabertura. Ele alegou sobre o valor alto do aluguel do ponto, porém não ficou garantido o retorno para o nosso conjunto. Vale ressaltar ainda que o Banese possui um prédio na Canal 5 como corretora, mas pela sua grandeza pode ser utilizado para ambas questões – corretora e agência”, questionou Joaquim.

Como sabido, existia no conjunto Augusto Franco uma agência do Banese na Canal 4, e a unidade foi fechada no mês de outubro do ano de 2021, devido a um incêndio, e de lá para cá, não mais foi reaberta.

Uma outra preocupação para Joaquim são os fechamentos dos pontos Banese e as razões para este ocorrido lamentável.

“Conversando com alguns comerciantes que possuem pontos Banese, eles relataram que atualmente é uma empresa que faz o gerenciamento, e que há três anos eles não recebem nenhum tipo de reajuste dessa empresa. Ou seja, tivemos aumento de salário, alugueis, impostos; e por conta desse não reajuste, os pontos Banese existentes também no conjunto estão fechando”, afirma Joaquim, que ainda concluiu.

“Como empresário, também estou tendo dificuldades por conta da folha de pagamento dos funcionários, preciso ir até a agência da Avenida Melício Machado, que é fora do conjunto, onde a maioria dos nossos colaboradores são do nosso conjunto; portanto, governador Fábio Mitidieri, o qual tenho muita consideração e zelo; por favor, vamos sentar e conversar”, finalizou Joaquim.

Texto – Monique Costa

Foto – China Tom