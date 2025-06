JOELMA E LAUANA PRADO SÃO GRANDES ATRAÇÕES DA ÚLTIMA ‘QUINTA DELAS’ NO ARRAIÁ DO POVO 2025, EM ARACAJU

A última edição do ‘Quinta Delas’ no Arraiá do Povo deste ano traz grandes nomes da música e uma diversidade de ritmos que promete colocar todo mundo para dançar nesta quinta-feira, 26. A partir das 19h, sobe ao palco a sergipana Larissa Costa, com o seu arrocha, para quem ama uma sofrência. Às 21h, a cantora sertaneja e sul-mato-grossense Mariana Fagundes comanda a festa, seguida por uma das atrações mais aguardadas da noite, a rainha do Calypso: Joelma, a partir das 23h. Na madrugada, a partir da 1h, uma das grandes revelações atuais do sertanejo, Lauana Prado, traz seus sucessos para o público do maior arraiá à beira-mar do Brasil. Enquanto que nos intervalos, no Palco 360º, se apresenta a também sergipana Bia Brasil, mesclando forró e arrocha.

Na Vila do Forró, turistas e sergipanos podem aproveitar, no Coreto, o som do Trio Voz de Ouro, a partir das 17h30, Heribas do Forró, às 19h, e Ricarddo Cantor, às 21h. A programação também contempla o Teatro da Vila, que nesta quinta-feira traz a apresentação do DançaPrev, às 18h10, e os espetáculos: ‘O Casamento do Matuto’, da Gold Star, às 18h30, e ‘Festa, briga e fuxico’, da Trupe Kadabra, às 20h. Já no Barracão da Sergipe, se apresentam, às 19h, Tonho Baixinho, às 20h30, a Quadrilha Unidos em Arrasta-Pé, às 21h30, Sandro Reis, e às 23h, a banda Gigantes Prime.

País do Forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Confira a programação completa:

Arraiá do Povo

26/06 – Quinta-feira

19h – Larissa Costa

21h – Mariana Fagundes

23h – Joelma

01h – Lauana Prado

Nos intervalos no Palco 360º: Bia Brasil

Vila do Forró

Coreto

17h30 – Trio Voz de Ouro

19h – Heribas do Forró

21h – Ricarddo Cantor

Teatro

18h10 – DançaPrev

18h30 – O Casamento do Matuto, da Gold Star

20h – Festa, briga e fuxico, da Trupe Kadabra

Barracão da Sergipe

19h – Tonho Baixinho

20h30 – Quadrilha Unidos em Arrasta-Pé

21h30 – Sandro Reis

23h – Gigantes Prime

Foto: Diego Souza