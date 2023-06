Jonas Esticado e Matheus Fernandes agitam o Arraiá da Barra nesta sexta, 9

Junho é o mês mais aguardado pelos nordestinos e neste período não pode faltar aquele forrozinho. Na Barra dos Coqueiros não será diferente. O município será palco do “Arraiá da Barra” – o melhor São João pertinho de casa, que começa nesta sexta-feira, 9. O evento é uma realização da Prefeitura da Barra dos Coqueiros, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e de Turismo.

“Estamos realizando um evento que agrade a todos os públicos com atrações locais e nacionais. Além disso, estamos promovendo atividades que envolvam várias comunidades, reforçando a nossa tradição”, destaca a secretária Municipal de Cultura da Barra dos Coqueiros, Gessica dos Anjos.

Forró eletrônico

Uma das principais atrações desta sexta-feira é o cantor Jonas Esticado, que é um fenômeno. Carrega o apelido que tem hoje por ter encabeçado, a partir de 2014, a banda Forró Esticado. Natural de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, Jonas Mikael Costa Xavier ganhou projeção nacional com o hit “Investe em mim”, que tem mais de 213 milhões de visualizações no YouTube.

A carreira de Jonas é marcada por outros sucessos como “Ele tem”, com participação de Gusttavo Lima, que passa de 97 milhões. No Spotify, o cearense tem mais de 2,19 milhões de ouvintes mensais. No Instagram, acumula mais de 3,5 milhões de seguidores.

Jonas tem três discos lançados, sendo dois registros ao vivo — “Jonas Intense”, gravado em Maceió, em 2017, e “Jonas em Brasília”, gravado na capital federal em 2020 — e uma coletânea lançada este ano. Seu último EP, “Jonas em jogo”, foi lançado em abril e tem cinco músicas, dentre elas “Garota” e “Beijo bêbado”. Esta última já ultrapassa 11 milhões de streams no Spotify.

Piseiro

Outra atração do Arraiá da Barra é o cantor Matheus Fernandes. Natural de Fortaleza, no Ceará, ele viralizou nas redes sociais em 2019 após o sucesso da música “Sonâmbulo – Do Nada Eu Apareço Na Balada”, com a participação de Léo Santana.

Desde então, Matheus vêm construindo o seu espaço na indústria com hits marcantes, como Baby Me Atende, (com Dilsinho) que já ultrapassa 680 milhões de plays, Balanço Na Rede, (com Xand Avião) que supera os 375 milhões de streams somados, Coração Cachorro, (em parceira com Ávine Vinny), e atualmente com Altas Loucurinhas, hit do carnaval de 2023, que está prestes a ultrapassar os 100 milhões de plays.

“Essa é uma festa voltada para a família e, para garantir a segurança dos forrozeiros, o esquema de segurança será reforçado. A festa, além de fomentar a tradição dos festejos juninos na cidade, movimenta a nossa economia, gerando empregos diretos e indiretos. Vamos repetir o sucesso do carnaval”, destacou o prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo.

Arraiá da Barra 2023

A Prefeitura Municipal preparou uma programação especial para o Arraiá da Barra 2023, festejos juninos da Barra dos Coqueiros, que contará com dois dias de grandes shows, entre outros eventos.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO

09/06 – Shows

Praça de Eventos Ana do Forró, Prisco Viana

20h – Casaca de Couro

22h – Fogo na Saia

00h – Luanzinho

02h – Matheus Fernandes

04h – Jonas Esticado

10/06 – Shows

Praça de Eventos Ana do Forró, Prisco Viana

20h – Bete Evanny

22h – Alma Gêmea

00h – Jeanny Lins & Dedé Brasil

02h – Márcia A Fenomenal

04h – Luan Estilizado

18/06 – Concurso de Quadrilhas Juninas

Quadra Poliesportiva da Escola Municipal João Cruz

23/06 – Concurso da Rua mais Enfeitada

Ruas da Barra dos Coqueiros

24/06 – Casamento dos Tabaréus

Saída na Quadra Poliesportiva Capitão Juca

16h – Danielzinho Kaceteiro do Forró

20h – Gilvan da Rojão

