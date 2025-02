Jorginho Araujo participa da entrega de aparelho de ultrassonografia para Estância 

O Hospital Regional Jessé Fontes, em Estância, recebeu um novo aparelho de ultrassonografia adquirido pelo Governo do Estado com recursos de uma emenda parlamentar do deputado estadual Jorginho Araujo (PSD), no valor de R$ 200 mil. O equipamento, que conta com inteligência artificial, vai aprimorar o atendimento médico e permitir a realização de exames mais complexos, como eletrocardiogramas e biópsias.

Durante a entrega, realizada nesta quarta-feira, 12, Jorginho, que atualmente é secretário-chefe da Casa Civil, destacou a importância do investimento na modernização da saúde pública e elogiou a gestão estadual pelo fortalecimento dos hospitais regionais. “Ver nossas emendas sendo aplicadas de forma eficiente e beneficiando diretamente os sergipanos é motivo de grande satisfação. Seguimos trabalhando para garantir mais qualidade de vida à população”, afirmou.

O secretário estadual da Saúde, Cláudio Mitidieri, reforçou que a ampliação da estrutura hospitalar faz parte da estratégia de descentralização dos serviços de saúde em Sergipe. “Seguimos a determinação do governador de fortalecer os hospitais regionais para garantir um atendimento mais próximo e eficiente. Esse novo equipamento permitirá a realização de exames mais precisos e contribuirá para a melhoria do serviço prestado à população”, disse.

A superintendente do hospital, Rôse Cleide Pinto, agradeceu ao deputado pelo compromisso com a unidade. “Ficamos felizes em ver parlamentares atentos às nossas necessidades e que não medem esforços para contribuir com melhorias”, afirmou.

Durante a entrega, Jorginho destacou os esforços do governador Fábio Mitidieri na modernização dos hospitais regionais, garantindo o fortalecimento da rede hospitalar do interior para desafogar unidades de maior porte, como o Hospital de Urgência de Sergipe. “Por ordem do governador Fábio Mitidieri, a gestão estadual investe nos hospitais regionais para garantir um atendimento mais ágil e próximo da população. Vamos continuar buscando recursos para fortalecer a saúde pública em nosso estado”, disse.

A entrega contou com a presença do vice-prefeito Cristóvão Freire, que representou o prefeito André Graça, e do presidente da Câmara de Vereadores, Kaique Ferreira.

Além da entrega do equipamento, Jorginho visitou o Hospital Filantrópico Amparo de Maria, em Estância, onde destinou emendas parlamentares para os anos de 2024 e 2025.

