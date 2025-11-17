Jornalista e escritor Fredson Navarro lança livro ‘O Vagalume’ em Itaberaba

O jornalista e escritor Fredson Navarro retornou a sua cidade natal, Itaberaba (BA) e fez o lançamento do livro ‘O Vagalume’ – 20 anos de entrevistas e memórias do menino que virou jornalista- na última sexta-feira, 14 de novembro, na Discultura. A obra é da Editora Dika Publicações Exclusivas, do Grupo Infographics.

O comunicador morou no município até 2001, quando passou no vestibular e foi cursar Jornalismo em Aracaju, onde construiu a sua carreira consolidada.

“Foi emocionante retornar a Itaberaba, reencontrar com tanta gente importante que faz parte da minha vida e que eu não tinha notícias há muito tempo. Reencontrei colegas do ensino fundamental que não tinha contato há quase 30 anos além de familiares, amigos de infância e vizinhos. Fiquei muito feliz com esse lançamento e bateu uma saudade grande da cidade. Agradeço a todos que prestigiaram, a imprensa local e a Discultura”, vibra.

A obra teve pré-lançamento na Bienal do Livro em Itabaiana e lançamento oficial no Museu da Gente Sergipana, em Aracaju, e agora chegou a Itaberaba.

“Tudo começou em Itaberaba. O menino começou a sonhar com o jornalismo e precisou se mudar para Aracaju para estudar e concretizar o sonho. Retornar a Itaberaba para lançar ‘O Vagalume’ foi muito especial. É olhar para trás e recordar a minha trajetória. Tenho muitos amigos e familiares na cidade e este lançamento foi um grande reencontro”, comemora o escritor.

O prefácio do livro é assinado pelo cantor baiano, Netinho. A obra conta ainda com uma entrevista exclusiva com a diretora de TV, Marlene Mattos.

“Trago no livro registros de bastidores das entrevistas mais marcantes nestas duas décadas de jornalismo. Narro detalhes, sensações e curiosidades das minhas experiências com cada personalidade. O livro continua sendo vendido na Discultura e pode ser adquirido. É uma boa opção para presente de Nata”, sugere o jornalista

Sinopse

Aos 12 anos, em Itaberaba (BA), Fredson Navarro descobriu que tinha nascido para o jornalismo. Criou seu primeiro jornal, O Vagalume, inspirado nos insetos luminosos que iluminavam a infância dele e, desde então, nunca deixou de observar o mundo com olhos atentos de repórter.

De pequenos jornais escolares e comunitários a entrevistas com artistas consagrados, Fredson segue percorrendo uma trajetória marcada por ousadia, paixão e dedicação. Incentivado desde cedo, trocou a Bahia por Sergipe para cursar Jornalismo em Aracaju, onde construiu uma carreira sólida e reconhecida.

Em ‘O Vagalume – 20 anos de entrevistas e memórias do menino que virou jornalista’, o autor reúne histórias inesquecíveis de personalidades que marcam a trajetória dele, revelando bastidores, aprendizados e encontros. Mais que memórias, este livro é um convite para acompanhar o brilho de um menino que ousou sonhar — e fez da palavra o seu farol.

Fredson Navarro: duas décadas dedicadas ao jornalismo

Com uma trajetória marcada por dedicação, versatilidade e reconhecimento, Fredson Navarro consolidou-se como uma das principais referências do jornalismo em Sergipe. Escritor e jornalista, ele nasceu em Itaberaba, no portal da Chapada Diamantina, na Bahia, mas escolheu Aracaju como morada desde 2001.

Formado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Tiradentes em 2005, ampliou sua formação com especializações em Gestão Integrada da Comunicação (Unit), Mídias Digitais (USP) e Assessoria de Imprensa (Fanese). A bagagem acadêmica se somou à experiência prática adquirida em diferentes meios de comunicação.

A estreia profissional de Fredson Navarro ocorreu em 2004, na TV Sergipe, afiliada da Rede Globo, como produtor de conteúdo do portal Emsergipe.com. Depois, atuou como repórter, coordenador de jornalismo e editor do G1 Sergipe. A carreira inclui passagens por veículos nacionais e locais, como UOL, BOL, CBN, Mix FM, Rádio Jornal, TV Câmara e TV Cidade.

Atualmente, Navarro exerce a função de editor executivo nos telejornais da TV Atalaia (Record TV), além de ser editor do caderno Olho Vivo do jornal Cinform. Também atua na Secretaria da Comunicação da Prefeitura de Aracaju e é CEO da Navarro Comunicação.

Com 20 anos de carreira, construiu um percurso de sucesso com 40 prêmios estaduais e nacionais que reconhecem sua atuação em diferentes áreas do jornalismo. Em 2020, idealizou e lançou o Prêmio Olho Vivo, iniciativa que se tornou uma marca no calendário sergipano ao homenagear os profissionais que mais se destacam a cada ano em Sergipe. Em 2016, Navarro foi condecorado com o título de Cidadão Aracajuano e em 2023 recebeu o Título de Cidadão Sergipano. Ele também está exercendo o terceiro mandato como diretor do Sindicato dos Jornalistas de Sergipe.

