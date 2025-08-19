Jornalista e radialista Marcos Couto fala de sua trajetória no rádio sergipano

O convidado do Podcast Podmaisvezes, com Heliomarto Rezende nesta segunda-feira (18), foi o jornalista e radialista Marcos Couto, da TV Atalaia

Um bate papo bem descontraído e cheio de emoções. Foi assim que Marcos Couto falou de seu inicio no rádio e da dificuldade de querer ser um profissional famoso, porque se espelhava em muitos nomes do rádio e deseja ser um deles.

Marcos explicou que na prática foi difícil, passando quatro anos sem receber salários e no início do rádio. À época, recebeu um conselho de sua mãe para que ele fosse trabalhar em uma loja para que ficasse com um microfone pra ficar praticando e pegando experiência.

Diante do conselho foi e deu certo até arrumar uma oportunidade na rádio cultura e daí por diante foi andando e que hoje se sente realizado. Marcos Couto contou da ida dele ao Rio de janeiro para fazer uma matéria sobre Átila, garoto sergipano de Lagarto que morreu na tragédia do Ninho do Urubu no Rio de janeiro na sede do Flamengo.

Por fim, o jornalista lembrou e lamentou a perca do filho que tanto amava e era seu companheiro.

Tudo isso mais vocês assistam na íntegra no canal do podcast podmaisvezes YouTube