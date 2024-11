JORNALISTAS VISITAM O PARQUE DAS PALMEIRAS E CONHECEM NOVIDADES DA EXPORINGO 2025, EM LARARTO

Jornalistas foram convidados no último sábado, 23, a conhecer as instalações do Parque das Palmeiras, em Lagarto, local onde será realizada a ExpoRingo 2025, uma das maiores feiras multissetoriais do agronegócio do Nordeste.

O evento, marcado para os dias 26 a 30 de março de 2025, prevê atrair mais de 60 mil visitantes, reunir 150 expositores e movimentar cerca de R$ 200 milhões em negócios. Organizada pelo Parque das Palmeiras, agora em parceria com a Start Soluções no Agronegócio, a feira apresenta soluções e novidades dos diversos segmentos do agronegócio no Brasil.

Uma das principais mudanças para a ExpoRingo 2025 é a alteração na data do evento. “Optamos por não realizar a feira em 2024 para alinhar sua realização com uma estratégia mais adequada ao calendário do agronegócio. Ao transferirmos a feira para o final de março, ela passará a coincidir com a estação de monta da pecuária e o período de plantio dos grãos, momentos chave para a economia local. Com essa mudança, esperamos um crescimento natural do evento, o que resultará em um maior volume de negócios”, explicou Flávio Holanda, diretor da Start e um dos organizadores da ExpoRingo 2025.

Durante a visita, os jornalistas exploraram as estruturas do Parque das Palmeiras, o maior parque de vaquejada do Brasil e o único com pista coberta, além do Complexo Fábio José, onde o parque está inserido. Os comunicadores também receberam informações sobre as novas áreas a serem explorados pela ExpoRingo 2025. Além de abranger setores como pecuária de corte e leite, grãos, citricultura, carcinicultura e equinocultura, o evento destacará novos mercados ligados ao agro, como transportes, logística e o mercado pet.

“A presença dos jornalistas foi essencial para que compreendessem a magnitude do projeto. Reunimos a imprensa para mostrar a grandiosidade do Complexo e a importância econômica da ExpoRingo, que impacta o PIB de Sergipe e do Nordeste. Queremos que os jornalistas vejam com os próprios olhos e traduzam essa experiência em palavras”, comentou Flávio Holanda.

Thiago Lima, administrador do parque e também organizador da ExpoRingo, destacou os investimentos feitos no Complexo Fábio José e na feira multissetorial. “O que estamos trazendo para cá é um investimento privado de nível nacional. É importante que a população conheça o tamanho desse projeto e seu impacto para Sergipe”, afirmou Tiago, ressaltando o potencial de crescimento do agronegócio e a necessidade de demonstrar os investimentos já realizados no setor.

ExpoRingo

A ExpoRingo foi criada em 2019 pelo empresário Geraldo Majella, com o objetivo de impulsionar o agroturismo no estado de Sergipe, além de aumentar a valorização do agronegócio no Nordeste. A última edição ocorreu em 2022 e atraiu mais de 45 mil pessoas de todo o país no Parque das Palmeiras, em Lagarto. O evento é multissetorial e considerado um dos maiores no Nordeste.

A edição de 2025 acontecerá entre os dias 26 e 30 de março, sob organização da empresa Start Soluções no Agronegócio, empresa especializada e com know-how em feira e eventos do segmento do agro.

Fonte e foto NV Comunicação