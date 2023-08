José Paulo de Andrade é homenageado com nome de rua em Sergipe

Uma iniciativa popular, acolhida pela Câmara Municipal de Estância, cidade que fica há 70 quilómetros de Aracaju, com aproximadamente 70 mil habitantes, resultou na Lei que foi sancionada no último dia 28/7, estabelecendo que a Rua “F”, do loteamento Humberto Ralin, no Centro de Estância, passou a ser denominada Rua Jornalista José Paulo de Andrade.

O ouvinte e pulogatista Fábio Oliveira foi o grande responsável pela homenagem e lutou de forma incansável pela aprovação da homenagem, que teve total apoio do vereador Artur Oliveira Nascimento (PT).

No Projeto de Lei apresentado pelo vereador, consta:

“Uma homenagem ao saudoso ícone da mídia nacional, um dos maiores formadores de opinião que o país já conheceu e que Sergipe e Estância aprenderam a admirar e respeitar por sua voz firme, personalidade sem fronteiras regionais, excelente caráter e amplo conhecimento político-econômico, com alto grau de sentido e impulsão de crescimento para o desenvolvimento humano”.

Nosso agradecimento ao ouvinte Fábio Oliveira, de Estância – SE.

Autor Texto e Foto: Jornalista Claúdio Junqueira