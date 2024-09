Josefhe Barreto quer oferecer melhor qualidade de vida para moradores da periferia

Após o clamor do povo, o advogado Josefhe Barreto aceitou o desafio e se lançou candidato a vereador de Aracaju pelo Partido dos Trabalhadores, com a missão de levar uma melhor qualidade de vida principalmente para os moradores da periferia da capital.

“Conheço a Zona Norte de Aracaju, faço parte dela e posso representar o povo na Câmara Municipal de Aracaju com a proposta de melhorar a segurança e qualidade de vida das pessoas que vivem na periferia. Muita gente precisa de emprego, educação, saúde e transporte público de qualidade e vou lutar por nossa comunidade”, promete o candidato.

Josefhe é um jovem entusiasta que é referência na sua área de atuação mas a sua vida nunca foi fácil. Ele nasceu na periferia e conhece de perto as necessidades dos moradores. É ex-garçom e com auxílio do Fies conseguiu realizar o sonho de ser jurista concluindo o curso de Direito. Logo expandiu o profissionalismo e foi o primeiro negro a ocupar o cargo de Procurador das Prerrogativas dos Advogados na OAB Sergipe. Atualmente ele também é conselheiro licenciado da OAB.

Entre as propostas de Josefhe Barreto estão:

-Buscar resolver todas as reclamações do serviço público

-Criação do Gabinete ‘Voz do Povo’

-Lutar pela realização de consultas médicas e exames em centros comunitários e residências

-Lutar pela criação de protocolo de atendimento e diagnóstico ágil para as pessoas com autismo

-Lutar pela disponibilização de psicólogos nas escolas municipais

-Lutar pela reativação do CRAS do Porto Dantas

-Proposta de transformar a merenda escolar em refeição escolar

-Fiscalizar o que é comprado para a alimentação dos estudantes da rede municipal de ensino e o que é servido para eles

-Fiscalizar realização de obras da Prefeitura de Aracaju e respectivas prestações de contas

-Criação de Fundo Cultural de Financiamento para apoiar as Quadrilhas Juninas e artistas que fazem Trios-pés-de- serras

-Valorização dos artistas aracajuanos e fiscalização do repasse dos pagamentos deles

-Proposta de Expandir o trabalho de Guarda Municipal e reforçar a segurança da Zona Norte de Aracaju

-Proposta de levar projetos culturais para as praças com artistas locais de forma gratuita

-Realização de atividades esportivas em praças públicas de Aracaju

-Lutar pela inclusão nas escolas de oficinas de tecnologias e prevenção a violência doméstica e de gênero

Fonte e foto Navarro Comunicação