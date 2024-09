JOVEM DE 17 ANOS MORRE APÓS SE AFOGAR EM AÇUDE LOCALIZADO NO POVOADO OLHOS D’ÁGUA, EM RIACHÃO

Um jovem de 17 anos e que estava acompanhado de sua namorada, morreu na tarde do último sábado (31), após se afogar em um açude localizado no povoado Olhos D’água, no município de Riachão do Dantas.

As informações passadas pelos policiais que atenderam a ocorrência são de que o resgate do corpo do só foi possível na manhã do domingo (1º).

A PM informou ainda que pai do jovem disse aos militares que seu filho não sabia nadar e que estava acompanhado da namorada.

O corpo da vitima foi localizado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.