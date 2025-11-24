Jovem de 17 anos morre após se afogar em cachoeira na região da Pedra das Araras, em Macambira

Um adolescente de 17 anos, morador do Bairro Riacho Doce, em Itabaiana, morreu neste domingo (23), após desaparecer, enquanto estava em uma cachoeira na região da Pedra das Araras, no município de Macambira.
O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado e enviou ao local para realizar as buscas e após algumas horas de procura, o corpo do jovem foi encontrado.
Segundo os bombeiros, a equipe de mergulho foi acionada e o corpo do jovem foi encontrado.
Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.
Não há informações sobre as circunstâncias do afogamento.