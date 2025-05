Jovem de 17 anos morre e outro fica ferido após colisão com animal em Lagarto

Um jovem de 17 anos morreu e outro de 15 anos ficou ferido, após colidir a motocicleta que estavam contra um animal, na noite da sexta-feira (02), na Rodovia SE-160, no povoado Jenipapo, em Lagarto.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o o passageiro foi socirrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzido ao hospital.

Com a colisão, o animal no local, sendo retirado também morreu no local e foi retirado por trator para desobstruir a via.

O Instituto Médico Legal recolheu o corpo da vitima.

Foto: BPRV