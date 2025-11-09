JOVEM DE 18 ANOS MORRE E O NAMORADO FICA GRAVEMENTE FERIDO APÓS ACIDENTE DE MOTO NO BAIRRO JARDINS

Uma jovem de 18 anos, identificada como Eduarda Santos de Jesus, morreu e seu namorado ficou gravemente ferido, após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro, no Bairro Jardins, em Aracaju.

As informações passadas por familiares são de que o acidente ocorreu na última segunda-feira, quando o namorado da jovem pilotava uma moto e bateu em um carro no cruzamento da Rua Maria Eurides Almeida Souza com a Rua Sara Schuster.

Os dois foram socorridos e atendidos no local pelopor uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital de Urgência João Alves Filho (Huse), mas a jovem não resistiu às complicações causadas pelos ferimentos e morreu na última quinta-feira.

Já o namorado da jovem Eduarda permanece internado no Huse. Ele passou por exames e avaliação em diversas especialidades e encontra-se em leito de enfermaria em assistência médica e multidisciplinar, incluindo a especialidade de cirurgia bucomaxilofacial.

Os familiares informaram ainda que os órgãos de Eduarda foram doados e o corpo dela foi liberado pelo Huse e levado para o Instituto Médico Legal.

Ela era natural de Campo do Brito e morava em Aracaju há alguns anos.

Foto: Arquivo pessoal