Um jovem de 26 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (28), após um acidente com motocicleta no povoado Lagoa do Capunga, no município de Moita Bonita.

As informações são de que o motociclista seguia para o trabalho, quando um caminhão teria avançado em sua direção sem sinalizar, provocando a batida.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local.

