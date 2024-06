Jovem leva agulhada de “carimbadores” no Arraiá do Povo em Aracaju

Uma jovem de 20 anos foi atingida por “carimbadores” na noite da última quinta-feira (06) durante um show no Arraiá do Povo, em Aracaju. A prática consiste em injetar agulhas ou seringas nas pessoas, sem o consentimento delas.

A vítima narrou toda a situação nas redes sociais, e disse que dançava com o noivo, quando percebeu uma movimentação estranha de pessoas ao seu redor.

Ela estava dançando com o noivo, quando percebeu um grupo de pessoas passando de forma suspeita ao lado deles. Quando menos esperava, foi atingida na perna por uma agulhada.

Ela chegou a puxar a perna, o que causou um corte superficial e um sangramento no local. O suspeito fugiu.

“Quero alertar o máximo de pessoas possíveis e vou prestar um boletim de ocorrência na delegacia. Precisamos combater essas práticas e garantir que todos possam desfrutar da festa sem preocupações, as fiscalizações precisam ser mais rigorosas”, desabafou a jovem.

Ela procurou atendimento dos bombeiros no local da festa, onde uma médica a alertou para fazer o uso do protocolo de profilaxia, que evita o contágio de doenças infecciosas, após o contato. Ela chegou a ir a um hospital particular, onde foi informada que os medicamentos são administrados apenas pelo SUS, então buscou atendimento no Hospital Fernando Franco, na Zona Sul de Aracaju, onde já iniciou o tratamento.

Em Aracaju, as unidades que atendem a PEP 24 horas, em situações de exposição ao risco de infecção pelo HIV, são as Unidades Pronto Atendimento (UPAs) Hospital Municipal Nestor Piva e o Hospital Zona Sul.

