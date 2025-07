Após um caminhão que estava atolado sair da lama e atingir um poste de energia, um jovem acabou morrendo eletrocutado, após ser atingido pelos fios de alta tensão.

O caso foi registrado na tarde desta terça-feira (08) no Povoado Timbó, em São Cristóvão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e no local constatou o óbito.

A Energisa informou que nove clientes tiveram o fornecimento de energia interrompido.