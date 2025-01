JOVEM MORRE E DUAS PESSOAS FICAM FERIDAS EM ACIDENTE ENTRE CAMINHONETE E TRATOR EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Um acidente envolvendo uma caminhonete e uma retroescavadeira, na madrugada desta quinta-feira (30), deixou uma jovem morta e mais duas pessoas feridas, na rodovia SE-230, em Nossa Senhora da Glória.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que os veículos seguiam pela rodovia sentido Monte Alegre/Glória, quando aconteceu a colisão. Uma mulher que estava no carro, morreu no local, após ela ficar presa às ferragens.

O BPRv informou ainda que o motorista da caminhonete e o condutor do trator ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o hospital.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado pare recolher o corpo.

As causas do acidente ainda serão investigadas.

Foto: Reprodução BPRv/SE