Jovem que matou e esquartejou colega de infância é condenado a 31 anos de prisão em regime fechado

Após julgamento que aconteceu nesta segunda-feira (11), na 5ª Vara Criminal do Fórum Gumersindo Bessa em Aracaju, Ícaro Ribeiro da Silva foi condenado a 31 anos e 4 meses de prisão em regime fechado, por matar e esquartejar, no dia 17 de dezembro de 2022, o colega de infância, Henrique José de Andrade Matos, de 23 anos, com quem dividia um apartamento no Bairro Farolândia.

Ícaro Ribeiro foi considerado culpado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado com ocultação de cadáver e fraude processual.

Relembre o caso

O estudante Henrique Matos foi morto pelo amigo de infância Ícaro Ribeiro da Silva, num apartamento localizado no bairro Farolândia, em Aracaju. Ícaro esquartejou o corpo da vítima com arma branca e tentou acionar um motorista de aplicativo para transportar o corpo, não conseguindo.

Após ser preso em flagrante, Ìcaro confessou ter matado Henrique após uma discussão.

A vítima e o réu nasceram no município de Cícero Dantas (BA) e estavam na capital sergipana para estudar.

