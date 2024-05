Jovens atendidos pelo CRAS assistem sessão legislativa na Câmara de Pacatuba

Ação fez parte da programação da IV Semana de Combate ao Feminicídio e eles ainda apresentaram duas proposituras

Durante a manhã desta terça-feira, 21, os adolescentes atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS, assistiram à Sessão Plenária e foram convidados pelos vereadores para exercerem o direito à cidadania e apresentaram duas propostas para melhorias na infraestrutura no povoado em que residem, Estiva do Raposo.

Essa iniciativa fez parte das ações programadas pela Câmara de Vereadores em parceria com a Prefeitura Municipal, a Procuradoria da Mulher, a Escola do Legislativo Municipal e o Centro de Referência em Atendimento à Mulher para a IV Semana de Conscientização de Combate ao Feminicídio.

Os jovens estudantes apresentaram indicações, como a instalação de parque infantil nas praças do Bugio e do Estiva do Raposo, construção de uma quadra de esportes e a revitalização do campo de areia, além da drenagem das vias do povoado Estiva do Raposo. Essas propostas visam oferecer mais opções de lazer e atividades físicas para toda a juventude e a comunidade.

A presidente da Casa. Leilane Quitério destacou outras iniciativas do município nesta semana temática, como o projeto “Refletir”, voltado para homens que em algum momento praticaram violência contra suas parceiras, e o projeto “Florescer”, que busca empoderar mulheres para que possam tocar suas vidas de forma independente, seja emocional ou financeiramente.

Além disso, o Projeto de Lei 20/ 2024, de autoria da presidente, que dispõe sobre a denominação de uma praça pública no povoado Estiva do Raposo, que passará a se chamar Praça Antônio Martins da Silva, foi distribuído entre as comissões para apreciação e votação na próxima semana.

Essa participação dos alunos na sessão da Câmara demonstra o engajamento da juventude local nas discussões sobre temas relevantes, como o enfrentamento da violência de gênero. “É um importante passo para a conscientização e o envolvimento da comunidade nessa causa”, concluiu a parlamentar.

