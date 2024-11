Jovens do IJCPM participam de mais uma edição do Conexão Empregabilidade

Promovido pelo IJCPM, o evento abordou temas conectados com o mercado de trabalho para Geração Z

Conectar os jovens a temáticas variadas do mundo do trabalho, para a escolha da carreira e inserção no mercado de trabalho, foi o principal objetivo do Conexão Empregabilidade, realizado pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), na quarta-feira, 13 de novembro. O evento aconteceu no segundo piso do RioMar Aracaju, reunindo mais de 180 alunos do IJCPM e egressos do Centro de Educação Básica Auxiliadora Paes Mendonça (CEBAPM), além de alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Carvalho Neto e Escola Municipal de Ensino Fundamental Juscelino Kubitschek.

Em sua 3ª edição, o evento foi ampliado com um painel temático, que teve como abordagem a ‘Empregabilidade na era digital: como a Geração Z está redefinindo o mercado de trabalho’. Mediado por Thiara Meneses, o painel contou com a presença de André Gabillaud, Izabella Portela e Lucas Lemos Tsuru, empreendedores com expertise em várias áreas, que compartilharam suas experiências e percepções sobre as mudanças que vêm ocorrendo no mercado de trabalho.

“Nesta edição ampliamos a programação do Conexão Empregabilidade e trouxemos empreendedores nas áreas de performance, gestão e liderança, artista e especialista em mídias digitais. Através do painel, nosso objetivo foi propiciar ao jovem um repertório amplificado em relação ao trabalho, prepará-lo e conectá-lo para enfrentar este mercado”, pontua Danielle Santana, coordenadora de Empregabilidade do IJCPM.

Além do bate-papo com os empreendedores sobre trabalho formal e novas configurações do mundo do trabalho, o evento promoveu 6 oficinas, com os temas: IA como ferramenta de inovação, ministrada por Vitor Yuji Minomo; Trabalhe com likes: o poder das redes sociais nas carreiras, com Luiz Prado; Marca Pessoal: construindo sua identidade profissional, com a dupla Tamara e Mônica do Caju Mídia; Como arrasar no currículo e vídeo currículo, com Leno Meneses; Empregabilidade 4.0, ministrada por Lane Andrade e Habilidade do futuro: inteligência emocional, com Camila Barreto.

Todas as oficinas foram construídas a partir do desejo dos jovens. “Buscamos trazer temas pertinentes ao interesse dos alunos e com isso prepará-los para que eles tenham mais segurança, maturidade e conteúdo quando o momento de entrar no mercado de trabalho chegar”, disse a coordenadora.

Para Letícia Mota, que está no IJCPM desde 2022, as edições do Conexão Empregabilidade sempre trouxeram uma bagagem positiva para o jovem que pretende seguir uma carreira. Hoje, ela trabalha como Jovem Aprendiz no setor de Estacionamento do Shopping Jardins. “Todo conhecimento que o Instituto promove tem ajudado bastante no desenvolvimento da minha vida profissional que está começando. Tenho muita segurança na função que exerço e devo isso ao aprendizado que recebo na sala de aula e nos cursos ofertados”, relata. O Conexão Empregabilidade finalizou às 18h, com a apresentação dos resultados práticos das oficinas.

Instituto JCPM

Criado pelo Grupo JCPM em 2007, o IJCPM atua na capital sergipana desde dezembro de 2016, elevando o potencial de empregabilidade e estimulando os crescimentos profissional e pessoal de jovens de 15 a 24 anos. Além de oferecer cursos gratuitos de qualificação profissional, idiomas, informática e oficinas de férias, voltados a alunos matriculados ou egressos do ensino médio de escolas públicas, a instituição auxilia o jovem a ser inserido no mercado de trabalho, fazendo a ligação entre empregadores e a mão de obra recém-formada.

Foto: Arquivo IJCPM

