Jovens do Quilombo Maloca iniciam trilha em Tecnologia da Informação

O convênio firmado entre o Senac e a Associação Quilombo Maloca, inaugurou uma nova fase de oportunidades para jovens da comunidade que possuem ensino fundamental completo e idade mínima de 15 anos. A capacitação profissional na unidade Aracaju, por meio do Programa de Gratuidade Senac (PSG), promoverá uma trilha de Tecnologia da Informação (TI) que tem como objetivo guiar os participantes desde as habilidades operacionais iniciais até a capacidade de desenvolver soluções para a internet.

Além de preparar os alunos para o mercado de trabalho, o programa visa criar uma base sólida para aprendizado contínuo e progressão na carreira, dentro do campo dinâmico e desafiador da tecnologia da informação. Entre as habilidades ensinadas estão a operação de sistemas operacionais, o uso de aplicativos de escritório, a organização de planilhas, a instalação e configuração de componentes de hardware e a criação de websites.

“É uma excelente oportunidade para esses jovens aprenderem as noções básicas de ferramentas de um computador, o que auxilia na qualificação profissional. Além disso, desperta o interesse em fazer outros cursos disponíveis aqui no Senac”, afirmou o instrutor Francisco Farias.

Para Kawa Vinicius, a experiência tem sido transformadora. Antes de iniciar o curso, ele acreditava que sabia usar um computador, mas as aulas lhe mostraram como essa ferramenta pode ser útil em diversas áreas. “Estar aqui no Senac, fazendo esse curso, me possibilitou sonhar e definir o que quero fazer profissionalmente. Penso em cursar moda e desenvolver minha própria marca. Espero fazer mais cursos aqui na instituição e, quem sabe, trabalhar no Senac no futuro”, finalizou.

Para a aluna Nairsandra Guia, que inicialmente não tinha intenção de trabalhar na área de informática, as aulas ampliaram seus horizontes pessoais e profissionais. “Eu faço um curso de terapia ocupacional e tenho muita dificuldade em usar o computador. Agora, com o curso, estou mais confiante e já penso em fazer outro curso que agregue valor ao meu currículo”, explica.

Já para a aluna Irina Alves, o curso funciona como um aperfeiçoamento de qualificações anteriores. “Eu tinha feito um curso de sistema operacional, mas senti a necessidade de atualizar meus conhecimentos visando o mercado de trabalho. Através dessa capacitação, já consegui trabalhar como auxiliar de escritório”, relatou.

