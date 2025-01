Juca e Luciano tomam posse em cerimônia histórica em Laranjeiras

Na noite de quarta-feira (1º), o Adro da Matriz em Laranjeiras foi palco de um evento marcante para a cidade; a cerimônia de posse do prefeito José de Araújo Leite Neto (Juca), e do vice-prefeito Luciano dos Santos (Luciano da Várzea). A solenidade, que atraiu uma multidão, foi enriquecida pela presença do grupo folclórico São Gonçalo da Mussuca e dos cantores sergipanos Chico Keiroga e Antônio Rogério.

Em seu discurso, o prefeito Juca, que assume o terceiro mandato, reiterou o compromisso com a população laranjeirense. Ele enfatizou a importância da continuidade das ações que já vêm sendo realizadas , destacou os avanços e os planos para o futuro.

“Estamos aqui hoje para renovar nosso compromisso com Laranjeiras e toda a população. Nesta nova gestão, continuaremos trabalhando incansavelmente para melhorar a qualidade de vida de cada cidadão”, disse Juca.

O prefeito também ressaltou a relevância da parceria com o Legislativo, reconhecendo que a colaboração entre os poderes é fundamental para o desenvolvimento efetivo do município. “Juntos, Executivo e Legislativo, podemos fazer muito mais por nossa querida Laranjeiras”, afirmou.

Juca comparou sua administração com as de grupos políticos tradicionais que já governaram a cidade. “Nenhum outro grupo político tradicional que chegou ao comando da Prefeitura fez tanto pelos laranjeirenses como nós fizemos. Não apenas em obras de infraestrutura, saúde, educação, esporte, agricultura, cultura, que são visíveis a todos, mas principalmente, no cuidado social com nossa gente”, enfatizou.

O vice-prefeito Luciano da Várzea, em sua fala, reforçou o compromisso em trabalhar em sintonia com o prefeito Juca para o bem de Laranjeiras. “Vamos continuar juntos em uma parceria forte, como sempre tivemos, contribuindo com ideias e ações para o desenvolvimento do município”, frisou Luciano.

Release Comunicação/ASCOM PML.