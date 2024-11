Juca reinaugura o PEC Éder Leite e promove mais lazer, esporte e saúde em Laranjeiras

O prefeito de Laranjeiras, José de Araújo Leite Neto (Juca), o governador em exercício, Zezinho Sobral e o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, reinauguraram na manhã desta sexta-feira, 29, em parceria com o Governo do Estado, o Ponto de Encontro Comunitário (PEC) Éder Leite, localizado no Centro Histórico da cidade.

Este é mais um espaço de lazer e de práticas de esportes e saúde, renovado e bem equipado, que está sendo devolvido à comunidade. O PEC Éder Leite conta com quadra poliesportiva e de vôlei de areia, campo Society, pista de skate, academia de saúde da família, mesa de jogos, quiosques, entre outros equipamentos. O investimento é de quase R$ 1,5 milhão.

“Há alguns anos, em nossa gestão, tínhamos um sonho de construir diversos PEC’s por todo o município e conseguimos. Em 2021, quando reassumimos a administração, demos início à revitalização destes espaços, que, obviamente, já estavam necessitando de manutenção e hoje, com a parceria do Governo do Estado, estamos reinaugurando o PEC Éder Leite e neste fim de semana já temos o campeonato de X-1 por aqui”, comemorou Juca.

“Com recursos próprios do município, revitalizamos outras praças de esportes, a exemplo do Campo da Matança, a quadra Ulisses Maynard, a quadra da Pastora, Quadra de Pedra Branca e tantas outras. Por este motivo, temos dito que o esporte em Laranjeiras tá on e voltou a sorrir, não só pela estrutura dos espaços, mas também pelo incentivo aos atletas locais amadores, às escolinhas, a doação de fardamento e outras ações que vêm fazendo a diferença”, acrescentou Juca.

Ainda nesta região da cidade, o prefeito Juca anunciou que, mais uma obra será realizada em parceria com o Governo do Estado; a construção de uma creche padrão FNDE, para atender cerca de 700 pessoas no complexo do CAIC. Outra creche também deverá ser construída em Laranjeiras, mas em parceria com o Governo Federal.

“Estamos investindo em creches com conforto e segurança para atender uma reivindicação das famílias, que, muitas vezes, não têm onde deixar seus filhos para buscarem uma oportunidade de emprego e renda. Queremos transformar essa realidade e permitir que o nosso povo possa ter mais qualidade de vida, mais emprego, mais renda e mais dignidade”, frisou o prefeito, que agradeceu a parceria com o governador Fábio Mitidieri na liberação dos recursos para a obra do PEC Éder Leite.

Por Release Comunicação/ASCOM PML.