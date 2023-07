Juca ressalta exclusão de Laranjeiras da lista dos 10 municípios mais violentos

O município de Laranjeiras, de acordo com levantamento feito pelo Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado, não aparece entre as 10 cidades mais violentas do estado. Uma marca fica para trás em virtude de uma série de ações que são implementadas através de parcerias entre a Prefeitura e o Governo de Sergipe. Apesar de não ser legalmente responsável pela segurança pública, a gestão municipal tem promovido investimentos no setor com recursos próprios e reivindicado ações junto à Secretaria da Segurança Pública.

Hoje, com o apoio da Guarda Municipal e o reforço da Polícia Militar no município, a população se sente mais segura, tendo em vista que as rondas dos guardas municipais aumentaram e o bairro, Pedra Branca, por exemplo será contemplado com um novo posto policial e mais efetivo para garantir a segurança dos moradores.

“É importante destacar também que, além do aumento do efetivo policial e um novo posto em Pedra Branca, a gestão investiu nos guardas municipais, com o plano de carreira, remuneração por periculosidade, curso de formação, entre outras ações”, destaca o prefeito de Laranjeiras, José de Araújo Leite Neto (Juca).

“A nossa gestão vem cumprindo o seu papel de cuidar e atender as reivindicações da população. Estamos sempre ao lado dos laranjeirenses e ouvimos, acolhemos e executamos as ações solicitadas pelo povo, porque nós conhecemos a realidade de cada comunidade”, completa.

De acordo com ele, mesmo com a saída de Laranjeiras do mapa da violência no ranking dos 10 municípios com mais homicídios, a gestão tem consciência de que é preciso continuar investindo na segurança. “Recentemente, o comando da nossa Guarda Municipal esteve reunido com a direção da Acadepol (Academia de Polícia Civil de Sergipe) para tratar do curso de formação para os nossos guardas, que será realizado em outubro. Com certeza será um grande benefício para a atuação da Guarda nas ruas do nosso município”, ressaltou Juca.

