Juliana anuncia pavimentação de ruas em Umbaúba com apoio de emenda do senador Rogério

A prefeita de Umbaúba, Juliana Cardoso, confirmou a pavimentação de ruas na cidade com recursos de emenda parlamentar do senador Rogério Carvalho. Obra vai beneficiar moradores do povoado Tauá.

A prefeita de Umbaúba, Juliana Cardoso, anunciou nesta semana a pavimentação de ruas no povoado Tauá, zona rural do município. A obra será possível graças a recursos destinados por emenda parlamentar do senador Rogério Carvalho (PT), e marca mais um avanço na infraestrutura local.

“É minha gente, tem melhorias chegando no Tauá também! O sofrimento tem data para acabar. Graças às emendas destinadas pelo senador Rogério poderemos tornar realidade a pavimentação no povoado Tauá. Fiz questão de conferir de perto as localidades que serão beneficiadas e registrar o antes e o depois que o nosso povo tanto deseja. Vem coisa boa por aí”, declarou Juliana.

A iniciativa vai beneficiar dezenas de famílias que enfrentam há anos problemas de mobilidade, especialmente em períodos de chuva. A nova pavimentação trará mais conforto, segurança e qualidade de vida para os moradores, além de facilitar o acesso aos serviços públicos.

De acordo com a administração municipal, os serviços vão impactar positivamente também na economia local, ao melhorar o escoamento da produção agrícola e garantir mais acessibilidade para o transporte.

A prefeita enfatizou que o projeto é resultado de compromisso político com a população e parcerias bem articuladas. “Estamos trabalhando todos os dias para garantir dignidade e desenvolvimento para o nosso povo, com obras que fazem a diferença na vida real das pessoas”, afirmou.

Mais informações sobre essa e outras ações da gestão podem ser acessadas no site oficial da Prefeitura de Umbaúba.

Texto e foto assessoria