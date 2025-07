Juliana Cardoso conquista R$ 2 milhões com apoio de Gustinho Ribeiro para a saúde de Umbaúba

A prefeita de Umbaúba, Juliana Cardoso, garantiu um importante reforço para a saúde pública do município com a conquista de uma emenda parlamentar no valor de R$ 2 milhões, articulada junto ao deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos). O recurso será destinado para ampliar, qualificar e fortalecer os serviços da Atenção Primária à Saúde, beneficiando diretamente a população umbaubense.

Segundo Juliana Cardoso, o investimento é resultado de um trabalho conjunto e contínuo por melhorias concretas no município. “Essa conquista é uma grande vitória para o povo de Umbaúba. Com esses recursos, vamos estruturar melhor nossas unidades básicas, ampliar o atendimento e garantir mais qualidade no cuidado com a saúde das pessoas. Agradeço ao deputado Gustinho pela sensibilidade e parceria com nosso município”, destacou a prefeita.

O valor de R$ 2 milhões já foi empenhado pelo Governo Federal por meio do Ministério da Saúde, após solicitação direta do deputado Gustinho Ribeiro, que tem priorizado o envio de recursos para municípios sergipanos comprometidos com a boa gestão e atenção básica eficiente.

“A prefeita Juliana tem demonstrado compromisso, responsabilidade e amor por sua cidade. Por isso, nosso mandato está sempre à disposição para ajudar a viabilizar projetos que melhorem a vida dos umbaubenses. A saúde é uma prioridade”, afirmou Gustinho.

Com a verba, a prefeitura poderá investir na compra de equipamentos, insumos, ampliação de equipes de saúde da família e fortalecimento de unidades básicas, promovendo avanços importantes na qualidade do atendimento aos moradores.

Juliana Cardoso é a primeira mulher eleita prefeita da história de Umbaúba e tem se destacado por uma gestão com foco na humanização dos serviços públicos e na busca constante por parcerias que tragam benefícios reais à população.

A expectativa é que os recursos comecem a ser aplicados ainda no segundo semestre deste ano, com impacto direto na melhoria do atendimento à população, principalmente nas áreas mais carentes do município.

Texto e foto assessoria