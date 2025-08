Juliana Cardoso reforça compromisso ao avançar nas obras das estradas vicinais em Umbaúba

Prefeita Juliana Cardoso intensifica a recuperação das estradas vicinais em Umbaúba, garantindo melhor acesso e qualidade de vida para moradores da zona rural.

A prefeita de Umbaúba, Juliana Cardoso, reafirma seu compromisso com a zona rural ao acelerar as obras de recuperação e manutenção das estradas vicinais do município. As ações fazem parte do esforço contínuo para melhorar a infraestrutura local, garantindo condições adequadas para o tráfego e o escoamento da produção agrícola.

“Bota a máquina para trabalhar, gente! Seguimos na missão de reestruturar nossas estradas vicinais. É o trabalho que não para, é a mudança que acontece!”, declarou Juliana Cardoso, ressaltando a importância das intervenções para o desenvolvimento regional.

Com o uso de maquinário próprio da Prefeitura e equipes especializadas das secretarias de Obras e Agricultura, os trabalhos focam na recuperação dos pontos mais críticos afetados por chuvas recentes e desgaste natural. O objetivo é proporcionar mais segurança para motoristas, transporte escolar e produtores rurais.

Além da melhoria das vias, a gestão municipal tem mantido um canal aberto com as comunidades para identificar as principais necessidades e planejar novas frentes de serviço, sempre com transparência e diálogo.

A expectativa é de que as obras sejam concluídas até o final deste semestre, com a continuidade dos serviços de patrolamento e aplicação de cascalho nos locais que demandam maior atenção.

Essas ações reforçam o compromisso da gestão de Juliana Cardoso com o desenvolvimento sustentável da zona rural de Umbaúba, promovendo qualidade de vida e facilitando o acesso a serviços essenciais para milhares de moradores.

Texto e foto assessoria