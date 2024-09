Júlio Júnior arrasta multidão em caminhada em São Cristóvão

O candidato a prefeito em São Cristóvão pelo União Brasil, Júlio Júnior, arrastou uma multidão em caminhada pelo centro histórico do município no último sábado, 14. Ao lado do prefeito Marcos Santana e do deputado estadual Paulo Júnior (PV), Júlio percorreu as ruas apresentando propostas que garantam o crescimento social e econômico local. Para o deputado Paulo Júnior, o volume de pessoas que aderiram à caminhada demonstra que São Cristóvão quer seguir avançando com o projeto político que mudou a rotina da cidade na educação, infraestrutura e saúde.

“Estamos fazendo história em São Cristóvão. Esse projeto, que começou em 2017, não pode parar e a população sabe disso, vivencia as melhorias com escolas reformadas e climatizadas, obras, melhorias na saúde. A quantidade de pessoas na caminhada demonstra que estamos no caminho certo”, afirmou Paulo.