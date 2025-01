Júlio Júnior e Gedalva Umbaubá tomam posse em São Cristóvão

O prefeito Júlio Nascimento Júnior e a vice-prefeita Gedalva Umbaubá tomaram posse na noite desta quarta-feira (01) à frente da Prefeitura de São Cristóvão, em uma cerimônia de transição de cargo realizada na Praça São Francisco, Centro Histórico da cidade. O evento contou com a presença dos vereadores eleitos, secretários municipais, o deputado estadual Paulo Júnior, o deputado federal João Daniel, familiares e um grande número de cidadãos sancristovenses, que acompanharam a cerimônia demonstrando apoio à continuidade do desenvolvimento do município.

O vereador Thiago Corrêa, atual presidente da Câmara Municipal, conduziu a cerimônia de transmissão de cargo, transferindo oficialmente a função de prefeito para Júlio Nascimento Júnior e a de vice-prefeita para Gedalva Umbaubá. Durante a solenidade, ambos prestaram juramento, reafirmando seu compromisso com o bem-estar da população e com o desenvolvimento contínuo de São Cristóvão.

O ex-prefeito Marcos Santana, simbolicamente, passou o cargo ao novo prefeito, Júlio Júnior, e à vice-prefeita Gedalva, em um discurso emocionado, repleto de agradecimentos e destacando a importância de honrar o compromisso com a população de São Cristóvão. “Saúdo as autoridades presentes e, especialmente, meu querido povo de São Cristóvão, que sempre foi minha força e inspiração. Há oito anos, prometi construir um tempo novo para nossa cidade, e juntos superamos obstáculos que pareciam impossíveis”, afirmou.

Marcos Santana destacou com orgulho os resultados de sua gestão, que superou a corrupção e o descaso com a saúde e a educação. “Requalificamos escolas, criamos o programa ‘Meu Primeiro Lanchinho’, pavimentamos mais de 200 ruas, construímos praças, rodovias e ampliamos o acesso à água em mais de 30 povoados. Implantamos mais de 8 mil pontos de iluminação LED, investimos em saúde com novos centros de especialidades e reabrimos a unidade de urgência 24 horas. Também fortalecemos a agricultura familiar e o empreendedorismo local”, afirmou.

O ex-prefeito finalizou seu discurso com mais agradecimentos e votos de confiança em Júlio para dar continuidade ao trabalho de transformação da cidade. “Agradeço a todos os profissionais, ao poder legislativo, às parcerias público-privadas, aos movimentos sociais e aos parlamentares que nos ajudaram. Deixo a Prefeitura com um enorme sentimento de gratidão. Júlio, confio em sua capacidade de dar continuidade a este trabalho, com coragem e dedicação, e tenho certeza de que sua gestão será marcada pela seriedade e pelo desejo de fazer mais e melhor por São Cristóvão”, concluiu.

Nova gestão

O prefeito Júlio Júnior iniciou sua fala agradecendo à população pelo voto de confiança, aos familiares, especialmente aos pais, à tia Madalena e aos filhos João e Caio. Também expressou gratidão à vice-prefeita Gedalva Umbaubá pela coragem e compromisso com a cidade, ao deputado Paulo Júnior, que representa bem São Cristóvão na Assembleia Legislativa, aos vereadores empossados e aos secretários municipais. “Estamos prontos para continuar essa trajetória de transformação, ampliando as oportunidades e impactando ainda mais a vida dos nossos cidadãos”, destacou.

O prefeito ressaltou que a gestão continuará a fortalecer a infraestrutura, ampliando o acesso à saúde, expandindo programas como o Bolsa Família Municipal e o CRESAN, com o objetivo de erradicar a insegurança alimentar. “Vamos ampliar a rede de amparo social, aprimorar a relação entre a prefeitura e os cidadãos, simplificar o ambiente de negócios e gerar mais oportunidades”, afirmou. Júlio Júnior finalizou destacando que, assim como o ex-prefeito Marcos Santana transformou São Cristóvão, sua gestão dará continuidade a esse processo de inovação e desenvolvimento para a cidade.

“O que construímos nos últimos anos nos dá a base sólida para avançar ainda mais. Estamos prontos para continuar essa trajetória de transformação, ampliando as oportunidades e expandindo nossas iniciativas para impactar ainda mais a vida dos nossos cidadãos. O prefeito Marcos Santana transformou São Cristóvão e nós vamos prosseguir nessa trajetória e levar ainda mais adiante nossa cidade. Que Deus nos ilumine e nos permita construir esse sonho compartilhado”, ressaltou Júlio.

Missa em Ação de Graças

Como primeiro ato oficial da nova gestão, antes da solenidade de transmissão de cargo, o ex-prefeito, o prefeito, a vice-prefeita, vereadores, secretários e parte da população participaram da Missa de Ação de Graças, realizada na Praça São Francisco e celebrada pelo padre Valtervan. Durante sua homilia, o padre destacou a importância de se viver os valores da fé, da paz e da união, ressaltando que, nesse momento de renovação, a cidade de São Cristóvão deve se fortalecer através da espiritualidade e do compromisso coletivo pelo bem comum.

“Hoje, a Igreja no mundo inteiro celebra a Maternidade de Maria e o Dia da Paz. Em São Cristóvão, abordaremos essas temáticas por meio de dois grandes eventos: o aniversário de 435 anos de fundação da cidade, onde se encontra a Igreja Mãe de Sergipe, e a posse de uma nova gestão municipal. A missa tem como propósito louvar a Mãe de Deus, pedir pela paz, rezar por nossa cidade, São Cristóvão, e abençoar todos aqueles que iniciam este novo ciclo de governo”, disse o padre.

Posse dos vereadores

Mais cedo, na Câmara Municipal, os 17 vereadores eleitos também tomaram posse. Eles assinaram o livro de posse e prestaram compromisso em manter, defender e cumprir a Constituição Federal do Brasil, observar as leis, em especial a Lei Orgânica do Município, e trabalhar para promover o bem coletivo durante o mandato que lhes foi confiado.

Na oportunidade, também houve a eleição da Mesa Diretora que conduzirá os trabalhos na Câmara no próximo biênio. Foram eleitos os seguintes parlamentares: Presidente: Thiago Correia (União Brasil); Vice-presidente: Robson da RR (União Brasil); 1º Secretário: Marcão da Pastoral (Mobiliza); 2º Secretário: Rauller do Timbó (Podemos).

